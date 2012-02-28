اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های کشوری سوارکاران کردستانی در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در این مسابقات 50 سوارکار از 10 استان کشور به صورت انفرادی و تیمی با هم به رقابت پرداختند و تیم کردستان با شرکت دو تیم الف و ب توانست در بخش آقایان توسط "زانیار جعفری"، "اقبال میهمی"، "شکور قریشی" و در بخش بانوان "ئاوات حیدری" عنوان سومی تیمی را به دست آورد و در بخش انفرادی در 80 کیلومتر "هیمن فرجی" مقام اول را به خود اختصاص داد.

کاراته کاهای کردستانی به تیم ملی دعوت شد

پس از مسابقات انتخابی کشوری بانوان و آقایان که بهمن ماه در تمامی رده های سنی برگزار شد در بخش بانوان کردستان علاوه بر تک مدال برنز "چنور حسینی" در کومیته انفرادی وزن 50 کیلوگرم، "شیا کاظمی" در همین رده و در وزن 61 کیلوگرم به اردوی تیم ملی دعوت شد.

در بخش آقایان نیز با عملکرد مناسب نمایندگان کردستان پنج ورزشکار به نام های "میلاد مدرسی" از مریوان، "محمد رضا هادی" از قروه، "شادمان وعیدی" از دهگلان در کومیته رده جوانان و امید و "هژیر دانش" از سنندج به اردوهای آمادگی تیم ملی فراخوانده شدند.

بانوان کردستانی در مسابقات لیگ اسکیت پنج مدال کسب کردند

در مرحله پایانی مسابقات لیگ اسکیت سرعت بانوان ورزشکاران کردستان پنج مدال رنگارنگ را کسب کردند.

مرحله پایانی لیگ اسکیت سرعت بانوان به میزبانی استان اصفهان در دو گروه سنی متولدین 74 و 75 و گروه سنی آزاد برگزار شد.

در گروه سنی متولدان 74 و 75 هشت تیم برتر کشور و در گروه سنی آزاد 9 تیم به مصاف هم رفتند و به رقابت پرداختند.

در مجموع این بازی ها بانوان اسکیت باز کردستانی توانستند با کسب سه مدال طلا، یک نقره و برنز به کار خود پایان دهند و "شقایق امامی" از تیم کردستان به عضویت ثابت تیم ملی در آمد و "رومینا چهره ساز" به اردوی تیم ملی اسکیت کشور دعوت شد.

اولین دوره کلاس آموزش مربیگری اسکواش در سنندج برگزار شد

این کلاس زیر نظر فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران برای شروع فعالیت رشته اسکواش در سطح استان و آموزش مربیان مجرب در استادیوم 22 گولان زیر نظر "محسن غلام نژاد" و "مرتضی تجریشی" مدرسین اعزامی از فدراسیون برگزار شد.

اولین دوره کلاس آموزش مربیگری اسکواش به صورت تئوری و عملی با حضور 30 نفر شرکت کننده آموزش های لازم را از کتب مربیگری اسکواش کنفدراسیون آسیا و نحوه تمرین دهی توسط مدرسین فرا گرفتند.