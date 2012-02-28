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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

79 میلیون کیلو محصول مازاد بر مصرف کشاورزان در یزد خریداری شد

79 میلیون کیلو محصول مازاد بر مصرف کشاورزان در یزد خریداری شد

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان یزد از خرید 79 میلیون کیلوگرم محصول مازاد بر مصرف کشاورزان یزد به صورت توافقی خبر داد.

محمد ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 78 میلیون و 880 هزار کیلوگرم محصولات کشاورزی به ارزش 465 میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شده است.

وی افزود: این محصولات در انواع زراعی، باغی و دامی به طور عمده شامل جو، ذرت، گندم، وش پنبه، یونجه، خیار گلخانه ای، مرغ و شیر است.

ترابی عنوان کرد: هدف از خرید توافقی محصولات کشاورزی، کمک به کشاورزان در فروش محصول، جلوگیری از زیان دولت در خرید تضمینی، کاهش نقش دلالان و کاستن فاصله تولید تا مصرف است.

وی بیان داشت: هم اکنون 47 مرکز خرید محصولات کشاورزی تحت نظارت سازمان و شبکه تعاونیهای روستایی در سراسر استان یزد دایر است.

ترابی یادآور شد: بخشی از این محصولات از طریق مراکز عرضه مستقیم و تبادلات بین شبکه تعاونیهای روستایی به فروش رسیده است.

کد مطلب 1546132

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