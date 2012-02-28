79 میلیون کیلو محصول مازاد بر مصرف کشاورزان در یزد خریداری شد

محمد ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 78 میلیون و 880 هزار کیلوگرم محصولات کشاورزی به ارزش 465 میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شده است.

وی افزود: این محصولات در انواع زراعی، باغی و دامی به طور عمده شامل جو، ذرت، گندم، وش پنبه، یونجه، خیار گلخانه ای، مرغ و شیر است.

ترابی عنوان کرد: هدف از خرید توافقی محصولات کشاورزی، کمک به کشاورزان در فروش محصول، جلوگیری از زیان دولت در خرید تضمینی، کاهش نقش دلالان و کاستن فاصله تولید تا مصرف است.

وی بیان داشت: هم اکنون 47 مرکز خرید محصولات کشاورزی تحت نظارت سازمان و شبکه تعاونیهای روستایی در سراسر استان یزد دایر است.

ترابی یادآور شد: بخشی از این محصولات از طریق مراکز عرضه مستقیم و تبادلات بین شبکه تعاونیهای روستایی به فروش رسیده است.