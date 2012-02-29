ائتلاف جامعه ایثارگران ولایی مازندران با قرارگاه سلمان در انتخابات مجلس نهم

براتعلی جانبازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لیست پیشنهادی نامزدهای انتخاباتی جامعه ایثارگران ولایی مازندران، همان لیست مورد پیشنهاد جبهه حامیان عدالت استان(قرارگاه سلمان) است.

وی اظهار داشت: ائتلاف جامعه بزرگ ایثارگران ولایی با رویکرد توکل، تعقل، استقامت به منظور حضور حداکثری و مشارکت همه جانبه امت اسلامی در تعیین سرنوشت که مورد تاکید دلسوز خادمان و در راس آن رهبری عظمای ولایت بوده، دست به این اقدام بزرگ زده است.

جانبازی با اشاره به اینکه عموم آحاد ملت مسلمان ایران برای حضور در پای صندوقهای رای خواهند آمد، تصریح کرد: ملت ایران با این حضور حماسی، قدرت های استکباری را در هم می شکند و اقتدار و صلابت نظام را به جهانیان خواهد کشاند.

وی بیان داشت: بر این اساس آقایان محمد جمشیدی اردشیری، حجت الاسلام سید تقی حسینی و مقداد نجف نژاد به ترتیب از حوزه های انتخابیه بهشهر، محمودآباد و بابلسر نامزدهای جامعه ایثارگران ولایی استان نیز هستند.



وی افزود: سید رمضان شجاعی و اسماعیل یزدانی نامزدهای جبهه گفتمان حامیان عدالت از حوزه انتخابیه ساری و سید علی ادیانی راد و سید محمد سمیعی کاشی از حوزه انتخابیه قائم شهر دیگر نیز نامزدهای این تشکل ولایی مازندران هستند.



جانبازی اظهار داشت: عابدین مومنی و حجت الاسلام علی اکبر ناصری از حوزه انتخابیه بابل و رضا حاجی پور از حوزه انتخابیه آمل دیگر نامزدهایجامع ایثارگران ولایی مازندران را تشکیل می دهند.



وی از معرفی شمس الله شریعت نژاد و حجت الاسلام عبدالغفار آل حبیب به ترتیب از حوزه های انتخابیه تنکابن رامسر و نوشهر چالوس در ترکیب نامزدهای جامعه ایثارگران ولایی استان خبر داد.



نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 12 اسفند برگزار می شود.