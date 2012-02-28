به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه دومین جایزه ملی کیفیت غذا، پانزدهم اسفندماه سال جاری با حضور مسئولان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت،معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های عضو شورای عالی استاندارد برگزار می شود.

محمود نجفی، دبیر جایزه ملی غذا، ‌دارو و بهداشت ایران گفت: بر اساس بند 9 مصوبات یکصدوچهارمین جلسه شورای عالی استاندارد، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در بخش‌های تابعه خود،‌ جایزه کیفیت را برگزار نماید.

وی تصریح کرد: پس از سال ها که از تصویب این مصوبه می‌گذشت، سال گذشته وزارت بهداشت به‌عنوان اولین دستگاه اجرایی و در بخش‌های مهم غذایی،آشامیدنی،دارویی،بهداشتی،شوینده،آرایشی ، سلولزی،آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی و توسط سازمان غذا و دارو، این مصوبه را اجرا کرد.

مشاور صنعتی رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به نتایج حاصله دوره دوم و مقایسه آن با دوره اول، گفت: در دوره اول 40 شرکت از صنایع غذایی و دارویی در فرآیند نهایی جایزه حضور داشتند که از این تعداد 11 شرکت موفق به دریافت تقدیرنامه اشتهار به کیفیت و حاصل ارزیابی 24 شرکت گواهی‌نامه اهتمام به کیفیت شد.

وی افزود: امسال بالغ بر 60 شرکت در فرآیند نهایی جایزه از تمامی صنایع غذایی،‌بهداشتی، دارویی و پزشکی در جایزه حاضر بودند که بر مبنای ارزیابی‌های انجام شده تعدادی از آن ها به سطح اشتهار و تعدادی نیز به سطح اهتمام خواهند رسید و بخشی نیز موفق به دریافت هیچ گواهی‌نامه یا تقدیرنامه‌ای نخواهند شد.

نجفی گفت: در سال جاری نیز همانند دوره اول، تمامی شرکت های دریافت کننده تقدیرنامه و گواهی‌نامه، لوایح خود را در مراسم اختتامیه از مسوولان حاضر، دریافت خواهند نمود و بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، دریافت‌کنندگان تقدیرنامه اشتهار به کیفیت از امتیازاتی برخوردار خواهند شد.