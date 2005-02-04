بازيكن تيم ملي استراليا از شكست مقابل ايران بعنوان تلخ ترين روزعمرش ياد مي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" آئوريليوويدماردرسن 38 سالگي هنوزخوب فوتبال بازي مي كند، با اين حال قصد دارد امسال به دوره فوتبال خود خاتمه داده وكفشها را بياويزد. اوكه درعضويت باشگاه يونايتد استراليا است، اظهارداشت: تيم ما درشرايط خوبي قرار دارد و دليلي نمي بينم كه قهرمان اين فصل از رقابت ها نشويم.

ويدماركه سابقه حضوردرمسابقات مقدماتي جام جهاني را نيزدارد، ازراه نيافتن تيم ملي استراليا به دوجام جهاني 1994و1998بعنوان خاطرات تلخ خود ياد مي كند. استراليا درمسابقات مقدماتي جام جهاني 1994 طي دوديدارپلي آف مقابل تيم آرژانتين درمجموع تن به شكست دوبريك داد وازدور رقابتها حذف شد. اما شكست مقابل ايران درمقدماتي جام جهاني 1998 بسيار تلخ تر ازشكست اول بود.

وي درارتباط با اين ديدارتصريح كرد: من هنوزتكرار اين بازي را نديده ام ونخواهم هم ديد. تا چهارروزپس ازآن ديدار اصلا نمي توانستم با كسي حرف بزنم ومثل ديوانه ها شده بودم.

گفتني است: ويدمارتا به حال زيرنظر 18مربي كاركرده است.