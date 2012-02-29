میزان تخلفات نامزهای انتخاباتی در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان جلالی افزود: در استان وضعیت تبلیغات نامزدهای انتخابی روند خوبی داشته و بر اساس بررسی انجام شده و میزان تخلفات داوطلبان نسبت به دوره های قبل کاهش چشمگیری داشته است.

وی گفت: مردم باید ازحقوق قانونی خود با شرکت انتخابات و تعیین سرنوشت کشور به نحوی شایسته و آگاهانه استفاده کنند.

جلالی با اشاره به اینکه تبلیغات درفضای بسیار خوب و رقابتی سالم درحال برگزاری است، افزود: طرفداران داوطلبان در آرامش تبلیغات نامزد برگزیده خود را در حوزه های انتخابیه استان انجام می دهند.

حضور پرشور درعرصه انتخابات بیانگر درایت ملت است

استاندارچهارمحال وبختیاری گفت: حضور پرشور درعرصه انتخابات بیانگر درایت ملت است و موجب تعالی انقلاب اسلامی ایران خواهد شد.

علی اصغر عنابستانی با بیان اینکه دشمنان نظام فضای انتخابات را فرصتی برای به چالش کشیدن انسجام کشور و ناکارآمد جلوه نظام می دانند، افزود: حضور باشکوه، همبستگی واتحاد مردم در روز انتخابات چون گذشته پاسخ فتنه های دشمنان است.

عنابستانی، القای ناسالم بودن انتخابات را یکی ازاهداف بیگانگان پیش از برگزاری انتخابات به منظوراجرای برنامه ها و فتنه هاعنوان کرد و گفت: حضور گسترده مردم درانتخابات حلقه اتصال نظام و مردم است که باید نسبت به این امر تمامی افراد متعهدانه عمل کنند.

وی ادامه داد: اکنون شاهد سقوط نظام های سلطه گر هستیم که حرکت آنها الهام گرفته ازحرکت مردم ایران در براندازی حکومت طاغوت و اجرای مردم سالاری است.

دولت و مجریان ذره ای در روند برگزاری انتخابات دخالت نمی کنند

استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر تلاش مجریان در برگزاری انتخاباتی سالم، گفت: از نگاه مجریان، همه تایید صلاحیت شدگان صلاحیت ورود به مجلس را دارند و دولت، به عنوان مجری انتخابات، ذره ای در روند برگزاری آن دخالت نمی کند.

علی اصغر عنابستانی اظهار داشت: دشمنان، با القای ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی در بخش های اقتصاد، دین، سیاست و فرهنگ در کاهش مشارکت مردم در انتخابات و گسست میان مردم و نظام تلاش می کنند.

وی ادامه داد: دوقطبی کردن جامعه و افزایش اختلافات قومی و قبیله ای، تفرقه افکنی، افزایش فضای نا امیدی در کشور و دامن زدن به مشکلات، از دیگر توطئه های دشمن برای ایجاد گسست میان مردم و نظام جمهوری اسلامی است.

عنابستانی با تشریح دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی بر خلاف ۳۳ سال هجوم فرهنگی، محاصره اقتصادی، فشار، ترور، تحریم بانک ها و موسسات اقتصادی و تحریم نفت، تصریح کرد: ایستادگی و پیشرفت این نظام به رغم فشارهای زیاد، آنها را نگران و ناراحت کرده است.

مشارکت حداکثری مردم درانتخابات باید حضوری دشمن شکن باشد

استاندار چهارمحال وبختیاری به حضور حداکثری و پرشور مرم درانتخابات ۱۲اسفند ماه سال جاری تاکید کرد.

علی اصغر عنابستانی افزود: مشارکت حداکثری مردم درانتخابات باید حضوری دشمن شکن باشد.

وی گفت: حضور آگانه، هوشمندانه و همه جانبه قشرهای مختلف جامعه در انتخابات خنثی کننده توطئه های دشمنان است.

استاندار چهار محال و بختیاری مهم برشمردن حضور اقلیتهای مختلف جامعه در انتخابات مجلس گفت: مردم نقش تأثیر گذاردر قانونگذارى وتعیین سرنوشت خویش دارند.

وی گفت: تمامی عوامل اجرایی و سیاست های لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و درفضای آرامش در استان مهیا شده است.

وعده های خارج از وظایف کاندیداها موجب گسست بین مردم ونظام می شود





استاندارچهارمحال وبختیاری گفت: وعده های خارج از وظایف کاندیداها موجب گسست بین مردم ونظام می شود.



علی اصغر عنابستانی گفت: وظایف نمایندگان شناسایی خلل های قانونی و تلاش در راستای تصویب قوانینی است که بسترمناسب را برای توسعه کشور و اجرای صحیح قانون هموار می کند.



وی با بیان اینکه در طول ۳۳ ساله پیروزی نظام مقدس جمهوری خدمات شایسته ای در کشور و استان انجام شده، افزود: کاندیداها از بیان مطالبات غیرواقعی وخارج از وظایف که توان جوابگوی به آن ها را ندارند و تنها به افزایش انتظارات جامعه دامن می زند، پرهیز کنند.



عنابستانی افزود: باید نمایندگان با رعایت قوانین اعتماد بین مردم ونظام مقدس جمهوری اسلامی را افزایش دهند.



وی فضای تبلیغاتی در استان را سالم ومطلوب ارزیابی کرد وافزود: تلاش می شود با نظارت دقیق از خدشه دار شدن فرهنگ متعالی مردم و جامعه جلوگیری شود.