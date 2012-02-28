هیجان انتخابات در مانه و سملقان/ رفتار نامزدها رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها در شهرآشخانه مرکز شهرستان مانه و سملقان، قاضی، پیش قلعه و مراکز دهستان ها شور و حال انتخاباتی بیشتری نسبت به دوره های قبل مشاهده و لحظه به لحظه فضای رقابتی نیز رو به افزایش است.

حضور جوانان و نوجوانان بیش از حضور سایرین در ستادهای تبلیغات انتخاباتی این شهرها توجه دیگران را به خود جلب می کند، جوانانی که عاشقانه پا به میدان تبلیغات انتخابات گذاشته و با شور و حال جوانی خود، شور و نشاط انتخاباتی را به همراه آورده اند.

آنان به میدان آمده اند تا زمینه حضور حداکثری مردم را در پای صندوق های رای 12 اسفند ماه فراهم کنند، آمده اند تا اهمیت جایگاه مجلس را با حضور و تلاش خود تبیین کنند، آمده اند تا بگویند همه این تلاش ها برای این است که همه تکلیفی دارند، همه باید بیایند و به این وظیفه مهم و این تکلیف الهی خود عمل کنند.

در کنار این تلاش ها، می طلبد که نامزدهای انتخابات نهم که خود باید حافظ ارزشها و دستاوردهای نظام اسلامی باشند بیشتر از همه دقت کنند، بیشتر از سایرین به قانون پایبند باشند و بیشتر از دیگران برای این حضور شکوهمند تلاش کنند .

متاسفانه بعضا مشاهده می شود که برخی از نامزدها، برای رای آوری و رسیدن به کرسی بهارستان، برخی از ارزشها را زیر پا گذاشته اند و علیرغم توصیه های موکد رهبری معظم انقلاب، علما و روحانیون و بزرگان نظام به وعده و وعید های غیرممکن دست زده اند.

برخی نیز تلاش ها و عملکرد دولت را در زمینه های مسکن، ازدواج و اشتغال زیر سئوال می برند و با طرح برخی مسائل نادرست و غیر عقلایی، سعی در جذب آرای مردم دارند، غافل از اینکه مردم با آگاهی و بصیرت کامل تمام رفتارها و سخنان آنان را تجزیه و تحلیل می کنند و هرگز به کسانی که نظام اسلامی و ارزشهای آن را نادیده می گیرند و برای دستیابی به خواسته ها و امیال نفسانی خود همه خوبی ها و خدمات را زیر پا می گذارند رای نخواهند داد.

بدون تردید، مردم شهرستان مانه و سملقان از اهمیت و وظیفه نمایندگان مجلس مطلع هستند و در طول سی و سه سال انقلاب تجربه کافی آموخته اند و امروز با بصیرت و هوشیاری رفتار نامزدهای نهمین دوره مجلس را رصد می کنند.

این نگاه و این تلاش، 12 اسفند 90 را روزی تاریخی و بیاد ماندنی خواهد کرد، چرا که مردم این دیار با حضور حداکثری خود و با انتخابی اصلح، به وظیفه و تکلیف خود در برابر انقلاب، شهدا، امام(ره) و رهبری عمل خواهند کرد.