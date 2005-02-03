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۱۵ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۲۸

نمايشگاه دستاوردهاي هنري در فرهنگسراي كودك

فرهنگسراي كودك به مناسبت ايام مبارك دهه فجر اقدام به برپايي نمايشگاهي با عنوان "دستاوردهاي هنري كارگاههاي آموزشي ترم پاييز" نموده است.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" ، آثار عرضه شده در اين نمايشگاه در رشته هاي نقاشي ، سفال و طراحي مي باشد . هنرجويان نقاشي و سفال در گروه سني 3 تا 6 سال هستند و طراحي به هنرجويان دبيرستاني اختصاص دارد.

به گزارش روابط عمومي فرهنگسراي كودك اين نمايشگاه همراه با جشني به مناسبت پيروزي شكوهند انقلاب اسلامي در تاريخ 17/11/83  در نگارخانه اين مجموعه افتتاح خواهد شد.

علاقمندان به بازديد از نمايشگاه به نشاني خيابان شريعتي روبروي سه راهي دولت ، كوچه امامزاده و يا با شماره هاي 200827 - 2009000-2003130  تماس حاصل نمايند.

کد مطلب 154615

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