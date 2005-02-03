نمايشگاه دستاوردهاي هنري در فرهنگسراي كودك

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" ، آثار عرضه شده در اين نمايشگاه در رشته هاي نقاشي ، سفال و طراحي مي باشد . هنرجويان نقاشي و سفال در گروه سني 3 تا 6 سال هستند و طراحي به هنرجويان دبيرستاني اختصاص دارد.

به گزارش روابط عمومي فرهنگسراي كودك اين نمايشگاه همراه با جشني به مناسبت پيروزي شكوهند انقلاب اسلامي در تاريخ 17/11/83 در نگارخانه اين مجموعه افتتاح خواهد شد.

علاقمندان به بازديد از نمايشگاه به نشاني خيابان شريعتي روبروي سه راهي دولت ، كوچه امامزاده و يا با شماره هاي 200827 - 2009000-2003130 تماس حاصل نمايند.