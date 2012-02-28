تیم هفت نفره کردستان در مسابقات ملی مهارت خوش درخشید

به گزارش خبرنگارمهر، برگزیدگان مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت استان در رشته جوشکاری، تاسیسات الکتریکی، خیاطی (فناوری مد)، کابینت سازی (چوبی)، رباتیک (تیمی) کاشی کاری دیوار و کف در مسابقات ملی مهارت پس از چهار روز رقابت توانستند یک مدال برنز و چهار دیپلم افتخار کسب کنند.

عبدالله چوپانی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بانه توانست پس از چهار روز رقابت سنگین در رشته جوشکاری مدال برنز این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

فرشید یاری در رشته تاسیسات الکتریکی، آرمان زندسلیمی در رشته کابینت سازی، عبدالسلام ریاضی در رشته کاشی کاری دیوار و کف و نیز کیهان ولیه و مهیار عباسیان در رشته رباتیک توانستند دیپلم افتخاراین دوره از مسابقات را کسب کنند.

شرکت کنندگان این دوره از مسابقات با تعداد 491 نفر در 26 رشته مسابقات ملی و کشوری در سه حوزه اجرایی استان های تهران، البرز و تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای با یکدیگر به رقابت پرداختند.

نمایشگاه تخصصی و عمومی مهارت با حضور ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها و اسپانسرهای مسابقات به تعداد 38 غرفه همزمان با برگزاری مسابقات به مدت چهار روز دستاوردها و توانمندی های مهارتی خود را به نمایش گذاشتند.

در این نمایشگاه تخصصی غرفه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان رتبه دوم کشوری را در بین غرفه های ادارات کل سایر استانها از آن خود کرد.