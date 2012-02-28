به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان، در نشست خبری پیش از دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و قطر که بعد از ظهر امروز در سالن کنفرانس آکادمی فوتبال ایران برگزار شد با بیان این مطلب افزود: خوشحالم که امروز تعداد زیادی از شما خبرنگاران در این محل حضور دارید و امیدوارم فردا چهارشنبه نیز تماشاگران زیادی به ورزشگاه آمده و از تیم ملی حمایت کنند.

وی در ادامه افزود: همانطور که می دانید بازی با قطر آخرین دیدار ما از مرحله سوم انتخابی جام جهانی در قاره آسیاست. با اینکه در موقعیت خوبی قرار داریم و نگرانی از بابت صعود نداریم هدفمان به مانند گذشته ارائه بازی خوب و تلاش برای رسیدن به پیروزی است.

وی ضمن یادآوری اینکه شناخت کافی از قطر دارد، افزود: علاوه بر بررسی عملکرد تیم قطر در بازی رفت، بازی های این تیم در مسابقات کشورهای عربی را نیز به صورت کامل آنالیز کرده و شناخت کافی از این تیم داریم. بدون شک با آمادگی کامل به مصاف قطر خواهیم رفت.

کی روش در ادامه خاطرنشان کرد: من هیچ تیمی را در دنیا نمی بینم که کامل باشد و با مشکلاتی دست به گریبان نباشد دلیل اصلی اینکه ما پیش از هر بازی گرد هم آمده و تمرین می کنیم نیز این است که مشکلات تیم را در داخل زمین برطرف کنیم و تیم پیشرفت لازم را داشته باشد.

سرمربی تیم ملی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد این است که بازی به بازی بهتر شویم؛ موردی که فکر می‌کنم تا به امروز محقق شده و من از رشد و پیشرفت تیم ملی رضایت دارم اما اعتقادم بر این است که تیم ملی هنوز هم کار دارد و کار ما هنوز تمام نشده است.

سرمربی پیشین رئال مادرید افزود: ما هیچ ترس و واهمه ای از اینکه هر روز با یک چالشی روبرو شویم نداریم و تلاش می‌کنیم روز به روز پیشرفت کنیم.

وی در پاسخ به خبرنگاری که نقطه نظرش را در خصوص اظهار نظر فرگوسن که کی‌روش را گزینه مناسبی برای سرمربیگری منچستر یونایتد خوانده، گفت: من فکر نمی کنم اینجا جای مناسبی برای صحبت در این زمینه باشد. مسئله این است که با تمرکز صد در صد یا هزار درصد، خود را برای بازی با قطر آمده کنیم و با حمایت تماشاگران در این مسابقه به برتری دست یابیم.

وی با تأکید بر اینکه نگرانی هایی که تیم ملی فوتبال کشورمان دارد متفاوت از تیم های بین المللی نیست، خاطرنشان کرد: ما دنبال آن هستیم که هماهنگی های لازم را با بازی داخلی و بین المللی مان به وجود آوریم و در این زمینه مشکلات را به حداقل برسانیم.

وی در این خصوص افزود: بازی قطر برای ما بازی مرگ و زندگی نیست اما اگر این بازی در صعود ما تأثیرگذار بود قطعا به مشکل می خوردیم، چرا که لژیونرهای ما با توجه به اینکه بازی ایران و قطر در روز دیدارهای دوستانه فیفا برگزار می شود، در فاصله کمتر از 48 ساعت مانده به بازی به اردوی ما ملحق شدند که این مسئله می توانست ما را دچار مشکل کند.

وی در خصوص حضور اشکان دژاگه در تیم ملی گفت: اشکان هم به مانند دیگر بازیکنان تیم ملی چون کریمی و نکونام در اردوی تیم ملی حضور یافته، برای من مهمترین بازیکن خود تیم است و نگرانی از بابت تک تک بازیکنان ندارم.

وی در این خصوص افزود: بازی مقابل قطر یک فرصت خوب برای اشکان دژاگه است که برای کمک به تیم ملی آمده است. من و دیگر بازیکنان به او خوشامد می گوییم و باید از این به بعد خود را برای بازی های سخت تر آماده کنیم. دژاگه هم یک بازیکن به مانند دیگر بازیکنان تیم ملی بزرگ ایران است.

کی روش در واکنش به خبرنگار قطری که گفت اگر در بازی فردا یک نتیجه ویژه رقم خورده و صدرنشینی را از دست دهید، چه خواهید کرد، گفت: ما با تمرکز کامل روی کار خود و با آمادگی و انگیزه بالا به مصاف قطر خواهیم رفت و هدفمان این است که با بازی خوب و تهاجمی شانس پیروزیمان را افزایش دهید. شک نکنید و من روی آن تأکید می کنم که تیم ایران به عنوان صدرنشین گروه خود به مرحله چهارم مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا صعود خواهد کرد.