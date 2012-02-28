تصویب بودجه سال 91 شهرداری/ اختصاص 7 میلیارد برای بیمه تاکسیرانان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم در جلسه روز سه شنبه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه بودجه سال 91 شهرداری تهران با اشاره به تبصره 13 لایحه بودجه گفت: بر اساس این تبصره شهرداری تهران موظف است عملکرد تبصره 15 سال 90 با موضوع پرداخت وام ای بی سی بحرین را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 91 به شورا ارائه کند.

همچنین بر اساس تبصره سی و ششم شهرداری تهران موظف است در راستای تحقق مفاد تبصره یکم ذیل بند الف از مصوبه تعیین سیاستهای نحوه بهره برداری و فروش املاک و مستغلات شهر تهران و مدیریت معاوضه تراکم مجاز نسبت به فروش تهاتر املاک متعلق به شهرداری تهران بر اساس فهرست و مشخصات حداکثر تا اول فروردین ماه جهت تصویب به شورا ارائه شود، اقدام کند.



وی تاکید کرد: هر گونه فروش املاک خارج از فهرست نیازمند مجوز شورای شهر تهران است و فروش قطعی املاک مذکور منوط به ارائه نظر کارشناس رسمی دادگستری در زمان فروش بوده همچنین شهرداری موظف است ارزش املاک بالای 20 میلیارد ریال را به تایید کمیسیون عمران شورای شهر برساند.



خادم همچنین از اختصاص 70 میلیارد ریال برای کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی در جهت نیاز به بازنشستگی رانندگان بالای 50 سال که فاقد بیمه و بازنشستگی هستند خبر داد و گفت: شهرداری موظف است ضمن اقدام سریع در این رابطه عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به شورا گزارش کند.



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به تبصره 38 بودجه شهرداری تهران گفت: بر اساس این تبصره در صورت تحقق منابع اعتباری بیش از منابع مصوب حاصل از افزایش وصول درآمدها یا فاینانس به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به افزایش سهم اعتبار پروژه های بزرگراه امام علی، پروژه های کمک سرمایه ای به احداث و توسعه مترو، توسعه مترو و تملک پروژه های اولویت دار اقدام نمایند. این بند از مصوبه مورد اعتراض حمزه شکیب قرار گرفت.



اجازه فروش تراکم خارج از ضابطه را به شهرداری ندهیم



عضو کمیسیون شورای شهر تهران با بیان اینکه اجازه افزایش درآمد بدون محدودیت سبب می شود بیش از گذشته ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر اتفاق بیفتد گفت: با وجود اینکه شهرداری این موضوع را تکذیب می کند همه ما می دانیم چه تخلفاتی در سطح شهر رخ می دهد و نباید اجرایی شدن طرح تفصیلی را بیش از این دچار مشکل کنیم.



خادم نیز با بیان اینکه دغدغه شکیب درست است، گفت: برای اینکه تصویب قوانین به درستی اتفاق بیفتد در تمامی بندها "بر اساس ضوابط طرح تفصیلی" قید خواهد شد.



پیگیری بدهی پیمانکاران توسط شورا



شکیب در ادامه با اشاره به اینکه بودجه شهرداری به طور صد در صد محقق می شود اما پروژه ها به طور صد در صد به انجام نمی رسد، در این میان نیز بدهی پیمانکاران همچنان باقی است، گفت: باید تبصره ای در شورا به تایید برسد که بر اساس آن حساسیت های لازم در خصوص بدهی پیمانکاران به وجود آید.



در ادامه جلسه رسول خادم با اشاره به تبصره سی و نهم لایحه بودجه شهرداری تهران گفت: دوره پنجساله طرح جامع حمل و نقل شهر تهران به اتمام می رسد و باید اصلاحات لازم قبل از ارائه به شورای عالی ترافیک به شورا نیز ارائه شود.



بند دیگر لایحه بودجه به بازپرداخت سود اوراق مشارکت سازمان نوسازی شهر تهران اختصاص داشت که مصوب شد مبلغ 530 میلیارد ریال تحت عنوان بازپرداخت سود در بودجه در نظر گرفته شود همچنین بر اساس لایحه بودجه مصوب شد تمامی درآمدهای حاصله از فروش آرم طرح ترافیک، تابلوهای تبلیغاتی، عوارض و بهره برداری از فضاهای عمومی به سرجمع بودجه اضافه شود و برای اختصاص به معاونت ها و شرکت های مربوطه از طرف معاونت برنامه ریزی و توسعه هزینه شود همچنین 20 درصد فروش آرمهای طرح ترافیک مستقیما به پروژه های سرمایه مترو اختصاص یابد.



همچنین در لایحه بودجه شهرداری موظف شد وصول سهم دولت در رابطه با بافتهای فرسوده، هزینه های جاری شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران، هزینه های جاری شرکت اتوبوسرانی و تمدید مجوز استفاده از تسهیلات صندوق ارزی را دنبال کند.



بر اساس این لایحه صدور مجوز و فروش تراکم و تغییر کاربری خارج از طرح تفصیلی ممنوع و تخلف محسوب می شود که در نهایت این لایحه به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.