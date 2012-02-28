مشکلات روستای کرد آق قلا بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه مشکلات بوجود آمده در اجرای طرح هادی به خصوص آسفالت خیابان اصلی روستا، ضعف ولتاژ برق، بازگشایی مسیر آبهای سطحی، تعویض لوله های فرسوده آب روستا و قطعی تلفن خانگی برخی مناطق این روستا مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مدیران ادارات بنیاد مسکن ، مخابرات و برق به همراه بخشدار مرکزی حضور داشتند و برای بر طرف کردن مشکل لوله های فرسوده آب روستا از طریق تلفنی با مدیر آب و فاضلاب روستایی تماس برقرار شد.

فرماندار آق قلا ظهر سه شنبه در این جلسه گفت: حضور مسئولان در روستاها نقش مهمی در رشد و آبادانی روستاها دارد و آنها می‌توانند با استفاده از دیدگاه‌ها و نقطه نظرات صاحب نظران، مسیر آبادانی و توسعه روستا را مسیر سازند.

حاجی گلدی مهر افزود: می توان با وحدت و همدلی در جهت رفع مشکلات روستائیان گام برداشت و وجود این پتانسیل ها باعث ایجاد انگیزه در خدمات رسانی مطلوب به روستاها خواهد شد.

وی سپس به اهمیت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: حرکت عظیم ملتها در برخی کشورها و بیداری اسلامی در منطقه، قطعاً تأثیرپذیر از حرکت بزرگ اسلامی ملت ایران در 33 سال گذشته بوده و اکنون زمان پایان تدریجی دوران قدرتها و سلطه قدرتمندان فرارسیده است.

فرماندار شهرستان آق قلا اضافه کرد: گذشت بیش از سه دهه از عمر با برکت انقلاب اسلامی، همه ساله شاهد حداقل یک انتخابات در کشور هستیم و این خود بیانگر حاکمیت مردم سالاری دینی در نظام اسلامی است.

کر افزود: در شرایط کنونی دشمنان به انتخابات آتی به عنوان یک فرصت نگاه می کنند و با بهانه های مختلف در تلاش هستند تا انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به چالش بکشاند.

وی تاکید کرد: حضور گسترده مردم در انتخابات گذشته نشان داد که نظام مقدس اسلامی از پشتوانه مردمی برخوردار است و مردم ایران با حضور گسترده در انتخابات مجلس نهم نشان خواهند داد که وفادار به نظام ، انقلاب اسلامی ،امام راحل و

روستای کرد از 550 خانوار تشکیل شده است و 2100 نفر جمعیت دارد و از توابع دهستان آق آلتین بخش مرکزی آق قلا است.