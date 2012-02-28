  1. استانها
  2. تهران
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

قاسمی فرزاد در گفتگو با مهر:

اعلام آمار غیر واقعی از سوی نامزدها تخریب خدمات دولت است

اعلام آمار غیر واقعی از سوی نامزدها تخریب خدمات دولت است

دماوند – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دماوند گفت: داوطلبان نمایندگی مجلس بایستی از بیان مطالبی که در وسعت و توان اجرایی آنان نیست و اعلام آمار غیر واقعی خودداری کنند، زیرا زمینه تخریب خدمات شایسته دولت را به همراه خواهد داشت.

علیرضا قاسمی فرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اخلاق مداری را در این دوره از انتخابات سرلوحه و اساس کار تبلیغاتی خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه داوطلبان برای دستیابی به جلب افکار عمومی لازم است از فرافکنی دوری کنند، بیان داشت: اگر داوطلبان رعایت ضوابط و مقررات را سرلوحه کارخود قرار دهند از بسیاری حاشیه سازیها، تخریبها، موارد غیر قانونی و دیگر موضوعات که به مصلحت آنان نیز نیست، دور می سازد.

فرماندار شهرستان دماوند داشتن ظرفیتهای آموزشی برای مجریان و کاندیداها را در این دوره از انتخابات مورد تأکید قرار داد و ادامه داد: با برگزاری دوره های آموزشی برای مجریان و کاندیداهای انتخابان نهمین دوره نمایندگی مجلس می تواند در چهارچوب نحوه عمل آنان مؤثر باشد.

وی عنوان کرد: این دوره های آموزشی برای هر کدام از اعضای ستاد انتخابات نیز به اجرا در خواهد آمد تا با توجه به قانون از هرگونه تنشی جلوگیری کرده و از ایجاد شایعه و تخلف خودداری شود.

کد مطلب 1546157

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها