اعلام آمار غیر واقعی از سوی نامزدها تخریب خدمات دولت است

علیرضا قاسمی فرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اخلاق مداری را در این دوره از انتخابات سرلوحه و اساس کار تبلیغاتی خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه داوطلبان برای دستیابی به جلب افکار عمومی لازم است از فرافکنی دوری کنند، بیان داشت: اگر داوطلبان رعایت ضوابط و مقررات را سرلوحه کارخود قرار دهند از بسیاری حاشیه سازیها، تخریبها، موارد غیر قانونی و دیگر موضوعات که به مصلحت آنان نیز نیست، دور می سازد.

فرماندار شهرستان دماوند داشتن ظرفیتهای آموزشی برای مجریان و کاندیداها را در این دوره از انتخابات مورد تأکید قرار داد و ادامه داد: با برگزاری دوره های آموزشی برای مجریان و کاندیداهای انتخابان نهمین دوره نمایندگی مجلس می تواند در چهارچوب نحوه عمل آنان مؤثر باشد.

وی عنوان کرد: این دوره های آموزشی برای هر کدام از اعضای ستاد انتخابات نیز به اجرا در خواهد آمد تا با توجه به قانون از هرگونه تنشی جلوگیری کرده و از ایجاد شایعه و تخلف خودداری شود.