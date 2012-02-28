به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده که ظهر امروز سه شنبه در محل هتل المپیک با خبرنگاران گفتگو می کردضمن بیان این مطلب به صحبت های علی کفاشیان در یکی از رسانه های ورزشی اشاره کرد که طی آن گفته بود" فتح الله زاده و قریب بروند چهار سال دیگر بیایند" و گفت: این مصاحبه کذب محض است و آقای کفاشیان آن را تکذیب کرده است. این کار یکی از همکاران پرسپولیسی شما در این روزنامه بود. برای من مهم حرف امروز کفاشیان است که گفت اگر فتح الله زاده اگر برای ریاست کاندیدا می شد رای خوبی داشت اما به احترام من کاندیدا نشد. من از اول هم نمی خواستم کاندیدا شوم چون برای همه پیشکسوتان احترام زیادی قائلم .

مدیر عامل باشگاه استقلال در مورد شرایط حاکم بر انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: شرایط انتخابات را عادی می بینم و از دوستانم هم می خواهم اجازه ندهند روند انتخابات دچار حاشیه های سیاسی شود.

علی فتح الله زاده با اشاره به حضور تیم فوتبال استقلال در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا گفت: در شرایطی که ما باید در آسیا به مصاف حریفان خود برویم برخی دوستان هر روز شایعات عجیبی را علیه تیم ما به راه می اندازند. این کارها درست نیست. یک روز می گویند بازیکنان ما دوپینگی هستند و عده ای هم می گویند که ما دربی 74 را با بازیکنان دوپینگی برده ایم.

وی ادامه داد: ما چهار بازی را از پرسپولیس برده ایم. آیا در آن چهار بازی هم با بازیکنان دوپینگی این تیم را شکست دادیم؟ در این بازیها از بازیکنان ما تست دوپینگ گرفته شد. چرا آقای چنین شایعاتی را راه می اندازند.

فتح الله زاده که مشخص بود روی سخنش با مسئولان باشگاه پرسپولیس است ادامه داد: پرسپولیس الان تیم رده هفتم جدول رده بندی است. آیا همه تیم هایی که در لیگ برتر این تیم را شکست داده اند از بازیکنان دوپینگی استفاده کرده اند.مطرح کردن این حرف ها درست نیست.

مدیر عامل باشگاه استقلال با انتقاد از صحبت های مدیرعامل پرسپولیس گفت: من برای ایشان احترام زیادی قائل هستم اما صحبت‌های ایشان را به حساب دوره آموزشی مدیریت وی می گذارم. امیدوارم صحبت‌هایی که قرار است سال آینده پخته‌تر آن را بیان کنند امروز بزنند و در مصاحبه کردن عجله نکند.

وی ادامه داد: آقایانی که بحث دوپینگی بودن بازیکنان استقلال را مطرح می کنند چرا رفته اند بازیکنی را به خدمت گرفته اند که می دانستند دوپینگی است؟ بازیکنان دیگری هم از این داروها استفاده کرده اند اما ما نمی خواهیم آبروی آنها را ببریم. این مکمل ها جزو دوپینگ نیستند و تنها در مورد آنها تذکر داده شده است.

علی فتح الله زاده در پایان خاطرنشان کرد: پرسپولیس تیم بزرگی است که من با خیلی از مدیران این باشگاه همدوره بودم و با هم کار کردیم. در همه آن دوره ها هیچ مشکلی بین ما وجود نداشت اما در دوره مدیریت آقای رویانیان تنش زیادی پیدا کرده ایم که در هیچ دوره ای اینقدر تنش نداشته ایم. لذا از رویانیان تقاضا دارم که فرهنگی تر رفتار کند و مراقب حرف زدنش باشد.