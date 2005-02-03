حمله به ايران بهاي سياسي سنگيني را دربر خواهدداشت

به گزارش خبر گزاري مهربه نقل از روز نامه ديلي تايمز پاكستان ، طبق مطالعه انجام شده توسط جرج پركويچ از موسسه كارنگي در امور صلح بين المللي ، چنين حمله اي ، به مصر و عربستان سعودي نيز اجازه بدست آوردن تسليحات هسته اي را مي دهد. اين حمله به عنوان يك تجاوز آشكار و ناقض پروسه هاي قانوني تلقي مي شود و در رابطه با پيمان عدم گسترش تسليحات هسته اي مبهم خواهدبود .



پركويچ در مقاله خود مي نويسد : اگر ايران خودش را آزاد از همه محدوديتهاي مربوط به توليد تسليحات هسته اي قلمداد كند بيشتر كشورهاي در حال توسعه از اين ديدگاه حمايت خواهند كرد و در نتيجه رژيم پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي فرو خواهد ريخت . كشورهاي ديگر شايد مصر و عربستان سعودي با چند واكنش ازاين پيمان عقب نشيني كنند و به طور قانوني از شروط هسته اي خود طفره بروند كه اين امر باعث خواهد شد آمريكا و اسرائيل چشم انداز اقدام نظامي عليه بيشتر كشورهاي اسلامي را در سر بپرورانند .



طبق اظهارات وي ، اگر ايران به توانمندي توليد پلوتونيم و اورانيم دست يابد بطوربسيار خطرناكي به داشتن تسليحات هسته اي نزديك خواهد شد ، اما اين سوال مطرح مي شود كه آيا اسرائيل مي تواند باايراني كه راكتورهاي هسته اي براه انداخته و سوخت آن توسط روسيه تامين مي شود زندگي كند؟

پركويچ مي نويسد : در پاسخ به اين سوال اختلافاتي وجود دارد. اما اين برداشت كلي نيز وجوددارد كه اسرائيليها مي توانند پذيراي اراده ميهن پرستانه ايران براي توليد الكتريسته هسته اي تحت توافقنامه هاي شديد بين المللي باشد . اگرايران از پذيرش چنين توافقاتي خودداري كند به سوي توليد غني سازي اورانيم يا جداسازي پلوتونيم پيش خواهد رفت و اسرائيليها معتقدند كه اقدام نظامي بايد توسط آمريكا انجام شود.



به نظر اين كارشناس كارنگي حملات نظامي به اين تهديد هسته اي ايران پايان نخواهد داد . بلكه ملي گرايي را درايران تقويت خواهد كرد .



وي معتقداست كه به طور خلاصه ، هيچ گزينه پايداري براي خنثي كردن دائم توانمندي ايران براي توليد تسليحات هسته اي يا ايجاد يك دولت جديد در ايران كه بتواند از دست يابي به توانمندي غني سازي اورانيم و جداسازي پلوتونيم صرف نظر كند وجود ندارد .



پركويچ در پاسخ به اين سوال كه چرا اسرائيل همزمان با تقويت زاردخانه هسته اي اعلام نشده خود در تلاش است تا رژيم منع تسليحات كشتار جمعي را تقويت كند؟ مي نويسد : همانطور كه كشورهاي عربي از وضعيت هسته اي اسرائيل انتقاد كرده اند پشتيباني خود را از پيمان منع گسترش تسليحات كشتار جمعي نيز اعلام نموده اند . اين كشورها به اين علت اين كار را انجام داده اند كه بيشتر از آمريكا ، نيازمند يك رژيم اجرايي و قانونمند براي جلو گيري از گسترش اين تسليحات هستند .

كشورهاي خاور ميانه هم اكنون طعم تلخ نا امني را از سوي همسايگاني كه تسليحات شيميايي و يا شايد ميكروبي در اختيار داشتند چشيده اند .

طبق اين تحليلگر ، كشورهاي عرب سني نگران تسلط يك ايران هسته اي بر منطقه خاورميانه هستند واز اين نگران هستند كه ايران مشوق احياي نيروهاي سياسي شيعه در عراق و ديگر كشورهاي خليج فارس باشد .



پركويچ در پايان به اين نتيجه مي رسد گرچه رژيم عدم گسترش تسليحات كشتار جمعي نواقصي دارد اما سودمند است و نه آمريكا و نه اسرائيل نمي توانند از تلاشهاي ديپلماتيك براي محدود كردن ايران براي استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي صرفنظر كنند .

