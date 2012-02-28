  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

عمله زاده خبر داد:

صدور یک روزه شناسنامه های المثنی در کلیبر

صدور یک روزه شناسنامه های المثنی در کلیبر

کلیبر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ثبت احوال کلیبر گفت: صدور شناسنامه های المثنی که با موعد زمانی خاص انجام می گرفت در کمتر از یک روز انجام می شود.

اسماعیل عمله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فراهم ساختن شرایط حضور حداکثری عموم مردم در انتخابات مجلس نهم یک وظیفه برای دستگاههای اجرایی است اظهار داشت: تمامی افرادی که شناسنامه های آنها مفقود شده و تشکیل پرونده داده اند می توانند تا 11 اسفند با مراجعه به ثبت احوال شهرستان شناسنامه المثنی دریافت نمایند.

وی گفت: طرح تعویض شناسنامه های المثنی در یک روز محدود به فرجه انتخابیه است و اداره ثبت احوال شهرستان کلیبر نیز روز انتخابات تا ساعت 8 شب دایر است و نمایندگیهای دائمی این اداره در شهرهای آبش احمد و خمارلو فعال خواهند بود. 

عمله زاده افزود: اداره ثبت احوال شهرستان کلیبر در سال 90 تعهد تعویض 5000 شناسنامه را داشت که تاکنون 6000 تعویض شناسنامه انجام گرفته است.

وی از عموم مردم خواست تا با مراجعه به این اداره شناسنامه های خود را دریافت نمایند.

کد مطلب 1546161

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها