صدور یک روزه شناسنامه های المثنی در کلیبر

اسماعیل عمله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فراهم ساختن شرایط حضور حداکثری عموم مردم در انتخابات مجلس نهم یک وظیفه برای دستگاههای اجرایی است اظهار داشت: تمامی افرادی که شناسنامه های آنها مفقود شده و تشکیل پرونده داده اند می توانند تا 11 اسفند با مراجعه به ثبت احوال شهرستان شناسنامه المثنی دریافت نمایند.

وی گفت: طرح تعویض شناسنامه های المثنی در یک روز محدود به فرجه انتخابیه است و اداره ثبت احوال شهرستان کلیبر نیز روز انتخابات تا ساعت 8 شب دایر است و نمایندگیهای دائمی این اداره در شهرهای آبش احمد و خمارلو فعال خواهند بود.

عمله زاده افزود: اداره ثبت احوال شهرستان کلیبر در سال 90 تعهد تعویض 5000 شناسنامه را داشت که تاکنون 6000 تعویض شناسنامه انجام گرفته است.

وی از عموم مردم خواست تا با مراجعه به این اداره شناسنامه های خود را دریافت نمایند.