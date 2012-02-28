کاهش 727 نفری تلفات در تصادفات شهری

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا مهماندار ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی طرح نوروزی 91 اظهار داشت: همکاری مردم با پلیس نقش بسزایی در کاهش تصادفات دارد.



وی ادامه داد: در 10 ماهه سال گذشته در جاده های کشور 14 هزار و 564 نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند که این آمار امسال به 12 هزار و 388 نفر کاهش یافت.



فرمانده پلیس راه با اشاره به آمار تصادفات درون شهری گفت: در 10 ماهه نخست امسال پنج هزار و 119 نفر در تصادفات درون شهری کشته شدند که نسبت به مدت مشابه در سال قبل که پنج هزار و 846 نفر جان باخته بودند 727 نفر کمتر جان خود را از دست دادند.



مهماندار از کاهش 5/14 درصدی تلفات تصادفات نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: طی 10 ماهه سال گذشته بیست هزار هزار و 573 نفردر تصادفات جان خود را از دست دادند که این میزان تلفات امسال به هفده هزار و 642 نفر کاهش رسید.



وی در ادامه از اجرای طرح نوروزی 91 خبر داد و اظهار داشت: این طرح از 25 اسفند آغاز و تا پانزدهم فروردین 91 ادامه دارد.



فرمانده پلیس راه راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه در طرح نوروزی 91 دستگاههایی از قبیل اورژانس، هلال احمر، سازمان راهداری، وزرات آموزش و پرورش، امداد خودرو و... شرکت دارند، از مردم خواست نهایت همکاری را با خدمت گذاران خود در این دستگاهها داشته باشند.