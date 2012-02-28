به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها که بطور همزمان روز پنجشنبه هفته جاری، یازدهم اسفندماه انجام خواهد شد با انجام 4 دیدار به پایان خواهد رسید. براساس این گزارش برنامه دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر هندبال بانوان با چهار دیدار زیر پیگری می شود:

* ذوب آهن - نفت و گاز گچساران

*هیئت هندبال فیروزآباد - شهرداری کرمان

* زیتون کرمان - مجید تهران

* ثامن الحجج سبزوار- شهید شاهرخ شکوهی

همچنین مراسم افتتاحیه و اهدای کاپ تیم برتر این رقابتها با حضور جلال کوزه گری رئیس فدراسیون و میترا نوری نایب رئیس بانوان فدراسیون هندبال در پایان دیدار تیم های ثامن الحجج سبزوار و شهیدشاهرخ شکوهی در سبزوار برگزار خواهد شد.