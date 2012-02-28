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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

هفته هفتم لیگ هندبال بانوان/

نماینده کردستان به مصاف قهرمان زودهنگام مسابقات می‌رود

نماینده کردستان به مصاف قهرمان زودهنگام مسابقات می‌رود

هفته هفتم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان کشور با دیدارتیم ثامن الحجج سبزوار قهرمان زودهنگام این رقابتها با تیم شهید شاهرخ شکوهی نماینده کردستان پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها که بطور همزمان روز پنجشنبه هفته جاری، یازدهم اسفندماه انجام خواهد شد با انجام 4 دیدار به پایان خواهد رسید. براساس این گزارش برنامه دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر هندبال بانوان با چهار دیدار زیر پیگری می شود:

* ذوب آهن - نفت و گاز گچساران
*هیئت هندبال فیروزآباد - شهرداری کرمان
* زیتون کرمان - مجید تهران
* ثامن الحجج سبزوار- شهید شاهرخ شکوهی

همچنین مراسم افتتاحیه و اهدای کاپ تیم برتر این رقابتها با حضور جلال کوزه گری رئیس فدراسیون و میترا نوری نایب رئیس بانوان فدراسیون هندبال در پایان دیدار تیم های ثامن الحجج سبزوار و شهیدشاهرخ شکوهی در سبزوار برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1546166

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