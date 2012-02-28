12 اسفند حماسه ای ماندگار در تاریخ انقلاب رقم خواهد خورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله هادی باریک‌ بین ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از مسئولین انجمن‌های اسلامی دانشجویان، بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان، دانشگاه‌های سراسر استان قزوین که در دفتر امام جمعه برگزار شد اظهارداشت: برای اینکه مجلسی قوی و کارآمد داشته باشیم لازم است افرادی ولایتمدار، متخصص و خدمتگزار را به عنوان نماینده انتخاب و به مجلس بفرستیم.

وی حضور گسترده مردم در انتخابات را مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و بدخواهان این نظام دانست و یادآورشد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توانسته امروز در تمام عرصه‌‌های مختلف نظامی، اقتصادی، فناوری، هسته‌ ای به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌‌ ای دست پیدا کند.

آیت الله باریک بین بیان کرد: ملت هوشیار و با بصیرت ایران اسلامی در تمام صحنه‌ها حضوری چشمگیر و ماندگار داشته است و این بار نیز در انتخابات روز 12 اسفند سیلی محکمی به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می ‌زند.

نماینده ولی ‌فقیه در استان قزوین با اشاره به اهمیت مجلس در نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد: مجلس عصاره فضایل ملت است و نمایندگانی که با رای مردم وارد مجلس شورای اسلامی می ‌شوند باید اصلح، شجاع و دلسوز مردم باشند.

امام جمعه قزوین بر انتخاب نماینده اصلح از سوی مردم در انتخابات تاکید و یادآور شد: برای اینکه مجلسی قوی و کارآمد داشته باشیم لازم است افرادی را به عنوان نماینده مجلس انتخاب کنیم که ولایتمدار و خادم مردم بوده و تخصص لازم را داشته باشند.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از حضور دانشجویان در تمامی عرصه‌ها اظهارداشت: امروز دانشجویان هوشیار و با بصیرت ایران اسلامی علاوه بر تحصیل توانسته ‌اند در تمامی عرصه‌ها به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کنند که اینها از برکت خون شهدا و امام راحل است.

آیت‌الله باریک‌ بین در پایان از دانشجویان خواست که با حضور وسیع و گسترده خود در انتخابات پیش‌رو یک بار دیگر با آرمان‌های والای امام راحل، شهدا و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کنند.