طرح اولیه احداث شهرک فلزات گرانبها در مشهد ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسین پور ظهر سه شنبه در اولین جلسه ستاد راهبردی طرح شهرک فلزات گرانبها با تاکید بر نقش مهم فلزات به ویژه طلا در اقتصاد کشورها، افزود: اهمیت این موضوع برای کشور ایران که ششمین مصرف کننده طلای جهان محسوب می شود، بیش از سایر کشورها است.

وی تصریح کرد: ساماندهی بخش طلا و زیور آلات در کاهش ورود جواهراتی که از مجاری غیر قانونی صورت می گیرد، موثر خواهد بود.

معاون امورعمرانی استانداری خراسان رضوی روشن شدن مسیر استخراج، فرآوری، تولید، بنکداری و عرضه طلا را از دیگر فواید اجرایی شدن این طرح دانست و اظهار داشت: مشخص شدن فرآیند مذکور در مقطعی موجب ایجاد اختلاف میان مجموع اجرایی و صنفی در بحث اجرای مالیات بر ارزش افزوده شده بود.

حسین پور ادامه داد: متاسفانه به رغم وجود هنرمندان مستعد و توانمند طلا و جواهرساز در استان به دلیل عدم بهره مندی آنان از فضای فیزیکی مناسب و تکنولوژی روز، برخی از محصولات تولید شده فاقد اصول و ضابطه های صنعت طلاسازی است.

وی ابراز امیدواری کرد احداث این شهرک محلی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ارائه تسهیلات و ساماندهی واحدهای صنفی طلا و جواهر، کاهش آلودگی های زیست محیطی، تسهیل در حفظ امنیت این واحدها و رونق اقتصادی استان شود.

معاون امورعمرانی استانداری خراسان رضوی خواستار مطرح شدن این طرح به عنوان پروژه ملی شد و بیان کرد: احداث این شهرک به عنوان یکی از پیشنهادهای استان در سفر استانی آینده هیئت دولت مطرح خواهد شد.