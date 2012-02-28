انتقاد بیادی از تاخیر در تکمیل مصلی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به پروژه هایی که نام حضرت امام (ره) را دارند و با تاخیر اجرایی می شوند، گفت: همت برای انجام این کارها نیز طرح ساماندهی جماران 5 سال است که در حال پیگیری است اما هنوز نقطه سر خط است و هنوز جز چند ورق چیزی در دست نداریم و فرودگاه امام نیز دچار همین مشکل است اما خوشبختانه ساماندهی خیابان امام خمینی (ره) در حال انجام است که جای تشکر دارد.

در این باره احمد مسجد جامعی نیز با اشاره به حذف اعتبار لازم برای ساماندهی عمرانی جماران گفت: در سال گذشته پیش بینی شد یک درصد اعتبارات عمرانی صرف ساخت و سازهایی که در رابطه با انقلاب است صرف شود که ساماندهی جماران نیز بخشی از این پروژه بود.



وی ادامه داد: اما امسال این موضوع حذف شده که خواستار اختصاص نیم تا یک درصد پروژه های عمرانی به این موضوع هستیم.



حمزه شکیب نیز با بیان اینکه هنوز این طرح کامل نشده و پیمانکاران آن مشخص شده اند گفت: باید مشخص شود که اعتبارات چقدر باقی مانده و چقدر اعتبارات لازم است تا کمیسیون عمران بودجه آن را تایید کند.



معصومه ابتکار نیز در این زمینه گفت: مهمترین مشکل طرح جماران معارضین آن است که رایزنیها در حال انجام است و امیدواریم بزودی این طرح به سرانجام برسد.



چمران در این رابطه گفت: بزودی مسئولان تکمیل مصلی امام در این رابطه به شورا گزارشی ارائه خواهند کرد.