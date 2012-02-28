اوج تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در ایلام/ ویزیت رایگان بیمارن قلب و عروقی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از نامزدهای مطرح که قبل از این در یکی از سازمانهای کشوری مشغول به کار بوده است، با زدن یک پوستر تبلیغاتی و با هماهنگی با یک متخصص قلب و عروق نسبت به ویزیت رایگان بیماران اقدام می کند.

بیماری قلب و عروق یکی از بیماریهای شایع در سطح کشور و استان است و با توجه به نبود متخصص در استان ایلام، به نظر ایجاد چنین شرایطی، راهکاری مناسب برای جمع آوری رای تلقی شده است.

هم اکنون طبق گفته مسئولان استان ایلام هیچ گونه تخلف انتخاباتی در استان ایلام رخ نداده است و نحوه تبلیغات، شکل عادی را در پیش می گیرد.

عده ای از نامزدهای انتخاباتی با وعده شغل و وام در صدد جمع آوری رای هستند و عده ای نیز به روستاهای استان برای جمع آوری رای سرکشی می کنند.