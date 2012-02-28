  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

افتتاح کرسی یونسکو در فناوری معماری اسلامی در دانشگاه تهران

افتتاح کرسی یونسکو در فناوری معماری اسلامی در دانشگاه تهران

کرسی یونسکو در فناوری معماری اسلامی و گفتگوی بین فرهنگی در دانشگاه تهران افتتاح و به دکتر محمود گلابچی، استاد برجسته معماری دانشگاه تهران اعطا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح کرسی یونسکو در معماری اسلامی که با حضور نماینده فرهنگی سازمان ملل، رئیس دفتر منطقه ‌ای یونسکو ، رئیس دانشگاه تهران و جمعی از استادان و دانشجویان پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد، این کرسی  به واسطه تلاش دکتر محمود گلابچی، استاد برجسته معماری و رئیس رشته مدیریت ساخت دانشگاه تهران به مدت 4 سال به وی اعطا شد.

دکتر گلابچی سال گذشته به عنوان چهره ماندگار کشور انتخاب شد و از وی بیش از 30 کتاب به صورت تالیف و ترجمه منتشر شده که 10 عنوان از آنها به عنوان کتاب سال برگزیده شده‌اند. 

کرسی یونسکو عنوانی بین المللی و علمی است و به افرادی که در سطح ملی و بین المللی در حوزه تخصصی خود تاثیرگذار بوده و توانسته اند تحولات بزرگی ایجاد کنند، اعطا می شود و در 4 سال گذشته 7 کرسی یونسکو به واسطه غنای فرهنگی و علمی در جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شده است.
 
 

کد مطلب 1546178

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها