کنگره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیکها در ساری گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این کنگره با حضور اساتید برجسته کشوری به مدت سه روز در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار می‌شود.



فراخوان اولین کنگره ملی تجویز از تاریخ 24 مهر در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی کشور قرار گرفت، و با حضور اساتید برجسته در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در زمینه آنتی بیوتیک تشکیل شد.



حدود 156 مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شد که پس از بررسی 136 مقاله در دبیرخانه کنگره پذیرفته شد.



97 مقاله در بخش پوستر و 39 مقاله در قالب سخنرانی در این همایش ارائه می‌شود.



این کنگره با هدف بررسی عوامل موثر در تجویز و مصرف و دریافت پیشنهاد و ارائه راهکارهای موثر در اجرای کاهش مصرف غیر منطقی آنتی بیوتیکها برگزار می‌شود.