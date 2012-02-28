همایش حضور حداکثری تعاون و کار و تولید برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اداره کل تعاون، کار و رفه اجتماعی گلستان ظهر سه شنبه در این همایش گفت: دشمنان درصدد ایجاد جو مسموم برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات هستند.

غلامحسن برآبادی افزود: خوشبختانه مردم در همه عرصه ها حضور فعال داشته و در 12 اسفندماه سالجاری نیز دشمن را مایوس خوهند کرد.

وی اظهار داشت: شرکت در انتخابات نه تنها دل دشمنن را می لرزاند برای برای کشورهایی که ما را الگو قرار داده اند، عزت و شکوه به ارمغان می آورد.

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه جتماعی گلستان گفت: حضور چشمگیر مردم در انتخابات به دولت و نظام عزت می دهد.

وی بیان داشت: دشمنان خواستند با اعمال تحریمها فشارهایی برای ایران وارد کنند که در اقتصاد خود با مشکل مواجه شده اند.

برآبادی با اشاره به مشارکت پرشر گلستانیها در انتخابات گذشته گفت: در دوره قبلی جزو پنج استان برتر در مشارکت در انتخابات بودیم.

وی افزود: در مجموع 71.5 درصد مردم استان در انتخابات گذشته شرکت کردند.