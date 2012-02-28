پروانه نمایش سیزده فیلم صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات شورای صدور پروانه نمایش 35 میلیمتری در تاریخ های 1 و 8 اسفند ماه 90در اداره کل ارزشیابی و نظارت در تشکیل شد.

این شورا برای فیلم های "در انتظار معجزه" به کارگردانی رسول صدرعاملی و تهیه کنندگی سید کمال طبا طبایی، "راه بهشت" به کارگردانی مهدی صباغ زاده و تهیه کنندگی محمد تقی انصاری، "سرزمین خواب" ( انیمیشن) به کارگردانی علی لطفی و تهیه کنندگی شبکه دوم سیما، "داستان سامرا" ( انیمیشن) به کارگردانی حسین سلطانی/وحید چالاک و تهیه کنندگی مجید اسماعیلی،" تهران1500" به کارگردانی بهرام عظیمی و تهیه کنندگی عبدالحسین ابوالحسنی، "فیلادلفی" به کارگردانی سید مجتبی اسدی/ اسماعیل رحیم زاده و تهیه کنندگی عزت اله جامعی ندوشن پروانه صادر کرد.

همچنین "محرمانه تهران" به کارگردانی مهدی فیوضی و تهیه کنندگی قاسم جعفری، "نارنجی پوش" به کارگردانی و تهیه کنندگی داریوش مهرجویی، "قبیله من" به کارگردانی غلامرضا آزادی و تهیه کنندگی فریال بهزاد، "بیتابی بیتا" به کارگردانی و تهیه کنندگی مهرداد فرید، "فیتیله و ماه پیشونی" به کارگردانی آرش معیریان و تهیه کنندگی سید احمد نجفی، "عطر ولایت" ( انیمیشن)به کارگردانی و تهیه کنندگی مسعود صمدی و "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" به کارگردانی سید روح اله حجازی و تهیه کنندگی محمد رضا شفیعی پروانه نمایش دائم صادر کرده است.

