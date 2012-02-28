انتخاب فیلم فرهادی برای اسکار هوشمندانه بود

احمد دانش منتقد و فیلمساز با ابراز خوشحالی از اینکه فیلم اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران در اسکار موفق به دریافت این جایزه شد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یکی از دلایلی که فیلم "جدایی نادر از سیمین" موفق به دریافت جایزه اسکار شد در درجه نخست انتخاب هوشمندانه بنیاد فارابی برای ارسال این فیلم بود چراکه تجربه موفقیت این فیلم نشان داد که انتخاب درست در ارسال فیلم های ایرانی تاثیر بسیاری در دیده شدن سینمای ایران در جایزه بزرگ سینمایی اسکار دارد.

وی در ادامه افزود: برای ارسال آثار سینمایی به این جشنواره باید ساختار منسجم و معیار درستی درنظر بگیریم و خوشبختانه این اتفاق برای فیلم "جدایی نادر از سیمین" رخ داد. از این پس موفقیت فیلم های ایرانی در جشن اسکار ساده تر خواهد بود و اصغر فرهادی توانست با فیلم خوب خودش برای نخستین بار راه را برای دیگر فیلمسازان باز کند.

این منتقد و فیلمساز در ادامه به سیاست های انتخاب یک فیلم در اسکار اشاره کرد و گفت: برگزارکنندگان این رویداد بزرگ سینمایی سیاست های خاص خودش را برای انتخاب فیلم دارد و تجربه نشان داده است فیلمی که مخالف سیاست های اسکار باشد اصولا انتخاب نمی شود. از سوی دیگر باید فیلمی انتخاب کنیم که در عین اینکه حرف سینمای ایران را می زند و پیرو سیاست های فرهنگی کشور است به عنوان نماینده ایران در اسکار انتخاب شود. درست به همین دلیل است که معتقدم فیلم فرهادی انتخاب هوشمندانه ای بود.

دانش در پایان افزود: به نظرمن فیلمی که برای اسکار انتخاب می شود نباید در جریان مخالفت های سیاست گذاری های اسکار باشد و البته به این معنا نیست فیلمی که از ایران نماینده اسکار می شود باید موافق جریان حاکم بر اسکار باشد. از همین رو یک انتخاب بینابین بهترین گزینه برای اسکار سینمایی است. ازهمین رو نباید فکر کنیم که برنده شدن فیلم جدایی نادر از سیمین یک تصادف بوده است.