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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

لغو نشست "بررسی آرای جان هیک"

لغو نشست "بررسی آرای جان هیک"

نشست "بررسی آرای جان هیک" که قرار بود از سوی انجمن فلسفه دین ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فردا چهارشنبه 10 اسفندماه برگزار شود، لغو شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست قرار بود دکتر قاسم پورحسن مدیرگروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر سیدحسن حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه صنتی شریف و ... به ارائه سخن بپردازند.
 
جان هیک فیلسوف دین و نظریه پرداز و واضع تکثرگرایی دینی بیستم بهمن( 9 فوریه) درگذشت. وی معتقد بود تنها طی صد سال اخیر پژوهش علمی در ادیان جهان راه را برای درک بهتر سایر ادیان هموار کرده است.
 
پلورالیسم دینی برای اولین بار توسط جان هیک و ویلفرد کنت ول اسمیت مطرح شد. هیک سهم بسزایی در حوزه‌های معرفت شناسی دینی، اعتقاد به عدالت خداوندی و مسیح شناسی داشته است.
 
کد مطلب 1546184

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