لغو نشست "بررسی آرای جان هیک"

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست قرار بود دکتر قاسم پورحسن مدیرگروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر سیدحسن حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه صنتی شریف و ... به ارائه سخن بپردازند.
جان هیک فیلسوف دین و نظریه پرداز و واضع تکثرگرایی دینی بیستم بهمن( 9 فوریه) درگذشت. وی معتقد بود تنها طی صد سال اخیر پژوهش علمی در ادیان جهان راه را برای درک بهتر سایر ادیان هموار کرده است.
پلورالیسم دینی برای اولین بار توسط جان هیک و ویلفرد کنت ول اسمیت مطرح شد. هیک سهم بسزایی در حوزههای معرفت شناسی دینی، اعتقاد به عدالت خداوندی و مسیح شناسی داشته است.
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