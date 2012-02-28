لغو نشست "بررسی آرای جان هیک"

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست قرار بود دکتر قاسم پورحسن مدیرگروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر سیدحسن حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه صنتی شریف و ... به ارائه سخن بپردازند.



جان هیک فیلسوف دین و نظریه پرداز و واضع تکثرگرایی دینی بیستم بهمن( 9 فوریه) درگذشت. وی معتقد بود تنها طی صد سال اخیر پژوهش علمی در ادیان جهان راه را برای درک بهتر سایر ادیان هموار کرده است.

