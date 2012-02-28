اخبار ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سحر نجعی و لاله اشرفیان دو تنیسور تبریزی تیم ملی کشورمان در رقابتهای فدکاپ و دیویس کاپ مالزی به مقام ششمی دست یافتند.
تیم زیر ۱۶ سال دختران نیزمتشکل از سحر نجعی ،الهه اشرفیان و نیایش میرزایی به مقام ششم این دوره از قابتها دست پیدا کردند .
مسابقات مقدماتی تیمی دیویس کاپ و فدکاپ پسران و دختران زیر نظر فدراسیون جهانی و فدراسیون تنیس آسیا در کوچین مالزی در سه مقطع زیر ۱۶ سال پسران و زیر ۱۴ و ۱۶ سال دختران تحت عنوان دیویس کاپ و فدکاپ جوانان آسیا و اقیانوسیه به مدت ۵ روز در کوچین مالزی برگزار گردید.
در آخرین روز رقابتهای دیویس کاپ پسران زیر ۱۶ سال تیم تنیس کشورمان با ترکیب آرش سوری و کاوه ادیبی ۲ بر یک از سد تیم اردن گذشتند و با مجموع ۳ برد و یک شکست به مقام چهارم این رقابتها دست یافتند.
همچنین تیم زیر ۱۴ سال دختران کشورمان نیز با ترکیب صدف صادق وزیری ،الهه ارجمند کرمانی و غزل پاک باطن در آخرین دیدار خود ۲ بر صفر از تیم سنگاپور شکست خوردند و در مجموع با نتیجه ۳ برد و دو شکست در این رقابتها به مقام چهارم دست یافتند.
دو رکابزن تبریزی در اردوی تیم ملی دوچرخه سواری ناشنوایان
دو رکابزن تبریزی تمرینات خود را دراردوی تیم ملی دوچرخه سواری ناشنوایان کشورمان آغاز کردند.
پیمان تیغ تیز و عیسی عزتی دو رکابزن ناشنوایی هستند که از سوی کادر فنی تیم ملی دوچرخه سواری ناشنوایان کشورمان به اردوی این تیم دعوت شده اند.
این دو رکابزن از 7 الی 11 اسفند ماه در البرز تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی آغاز کرده اند.
تیم ملی دوچرخه سواری ناشنوایان جهت حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا که خرداد ماه 91 در کره جنوبی برگزار خواهد شد، آماده می شود.
برنامه بازی های خانگی تراکتورسازی و شهرداری تبریز
برنامه بازیهای خانگی تیمهای تبریزی حاضر در رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور تا پایان فصل اعلام شد.
اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز زمان و مکان هشت بازی خانگی تیمهای تراکتورسازی و شهرداری تبریز در لیگ برتر فوتبال کشور تا پایان فصل را مشخص کرد.
بر این اساس روز 22 اسفند و از هفته بیست و هفتم، تیم تراکتورسازی تبریز از ساعت 15 در ورزشگاه یادگار امام (ره) به مصاف فولاد مبارکه اصفهان می رود.
طبق برنامه اعلامی، زمان و مکان برگزاری سایر دیدارها نیز به ترتیب زیر خواهد بود.
هفته بیست و هشتم؛ شهرداری تبریز با صبای قم، شنبه 27 اسفند، ساعت 15 در ورزشگاه یادگار امام (ره)
هفته بیست و نهم؛ تراکتورسازی با فجر سپاسی شیراز، جمعه 18 فروردین ماه 91، ساعت 17 در ورزشگاه یادگار امام (ره)
هفته سی ام؛ تراکتورسازی با فولاد خوزستان، جمعه 25 فروردین ماه 91، ساعت 17 در ورزشگاه یادگار امام (ره)
هفته سی و یکم؛ شهرداری تبریز با نفت آبادان، جمعه یکم اردیبهشت، ساعت 17 در ورزشگاه یادگار امام (ره)
هفته سی و دوم؛ تراکتورسازی با پیروزی، پنجشنبه هفتم اردیبهشت، ساعت 17 در ورزشگاه یادگار امام (ره)
هفته سی و سوم؛ شهرداری با فجر سپاسی شیراز، یکشنبه 17 اردیبهشت، ساعت 17 در ورزشگاه یادگار امام (ره)
هفته سی و چهارم؛ تراکتورسازی با ملوان، جمعه 22 اردیبهشت، ساعت 17 در ورزشگاه یادگار امام (ره)
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