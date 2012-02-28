اخبار ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سحر نجعی و لاله اشرفیان دو تنیسور تبریزی تیم ملی کشورمان در رقابتهای فدکاپ و دیویس کاپ مالزی به مقام ششمی دست یافتند.

تیم زیر ۱۶ سال دختران نیزمتشکل از سحر نجعی ،الهه اشرفیان و نیایش میرزایی به مقام ششم این دوره از قابتها دست پیدا کردند .

مسابقات مقدماتی تیمی دیویس کاپ و فدکاپ پسران و دختران زیر نظر فدراسیون جهانی و فدراسیون تنیس آسیا در کوچین مالزی در سه مقطع زیر ۱۶ سال پسران و زیر ۱۴ و ۱۶ سال دختران تحت عنوان دیویس کاپ و فدکاپ جوانان آسیا و اقیانوسیه به مدت ۵ روز در کوچین مالزی برگزار گردید.

در آخرین روز رقابتهای دیویس کاپ پسران زیر ۱۶ سال تیم تنیس کشورمان با ترکیب آرش سوری و کاوه ادیبی ۲ بر یک از سد تیم اردن گذشتند و با مجموع ۳ برد و یک شکست به مقام چهارم این رقابتها دست یافتند.

همچنین تیم زیر ۱۴ سال دختران کشورمان نیز با ترکیب صدف صادق وزیری ،الهه ارجمند کرمانی و غزل پاک باطن در آخرین دیدار خود ۲ بر صفر از تیم سنگاپور شکست خوردند و در مجموع با نتیجه ۳ برد و دو شکست در این رقابتها به مقام چهارم دست یافتند.

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