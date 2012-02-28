پدافند فرهنگی حجاب به شکل جریان جهادی در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی ظهر سه شنبه در جلسه رو نمایی از پیمایش فرهنگ پوشش و حجاب ایرانیان در خراسان رضوی اظهار کرد: اگر در مسئله حجاب پدافند نداشته باشیم و جهادی عمل نکنیم، تهاجم فرهنگی روی خواهد داد که دراین راستا باید پدافند فرهنگی بر فرهنگ سازی مقدم داشته شود.

تبلیغات اسلامی و صدا و سیما در رابطه با فرهنگ سازی حجاب زمینه سازی کنند

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نشست های مختلفی را با مسئولین فرهنگی در رابطه با حجاب داشته اند، افزود: در زمینه گسترش و نهادینه سازی حجاب اسلامی جریان های فرهنگی باید ورود پیدا کرده و در صف مقدم قرار بگیرند.

امام جمعه مشهد با اشاره به نقش تبلیغات اسلامی و صدا و سیما در خصوص حجاب تصریح کرد: تبلیغات اسلامی و صدا و سیما در موضوع فرهنگ سازی حجاب زمینه سازی کنند تا سایر دستگاه های فرهنگ ساز در این مقوله ورود پیدا کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

مردم در برابر با بد حجاب ها بی تفاوت هستند

وی ادامه داد: اگر در رابطه با حجاب سازمان تبلیغات و رسانه ها زمینه سازی کنند، نیروی انتظامی نیز می تواند اقدام کرده و ورود پیدا کند چرا که این دستگاه چنانچه بدون زمینه سازی وارد شود برداشت های خاص اجتماعی را به دنبال دارد.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه مردم در برابر با بد حجاب ها بی تفاوت هستند، گفت: گشت نیروی انتظامی هنگامی که با بی حجاب ها برخورد می کند مورد حمایت مردم و حتی افراد متدین نیست و با رفتارهای بد آحاد جامعه مواجهه می شود.

خراسان رضوی پایه فعالیت های تبلیغی در عرصه حجاب است

وی با اشاره پیمایش فرهنگ و حجاب گفت: مشخص کردن وضعیت حجاب و کیفیت آن در خراسان رضوی و به ویژه مشهد به دلیل زائر خیز بودن و ورود 25 میلیون زائری که به این شهر سفر می کنند مشکل است.

وی افزود: در هنگام انجام این پیمایش باید دید که زائرین و مسافران چه میزان روی کیفیت ارزیابی و نظر سنجی ها دخالت داشته اند

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه خراسان رضوی پایه فعالیت های تبلیغی در عرصه حجاب است، عنوان کرد: تحقیقات و پیمایش ها می تواند نقش فوق العاده ای در نهادینه سازی فرهنگ حجاب در سطح جامعه داشته باشد.

امام جمعه مشهد بیان کرد: حجاب دو نقش فرهنگ سازی و تربیتی دارد که این پیمایش می تواند در راستای بنیان گذاری و انجام حرکت تربیتی و فرهنگ سازی کشور موثر واقع شود.

وی تاکید کرد: حوزه معاونت پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی مشهد بر روی مسئله حجاب تکیه بسیاری داشته و تمامی مطالب ارائه شده در زمینه حجاب را جمع آوری و به صورت یک برنامه تحقیقاتی در آورده است.