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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

صالحی فر اعلام کرد:

آنتی بیوتیکها 40 درصد داروهای مصرفی مازنیها است

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر علمی کنگره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیکها گفت: متاسفانه 40 درصد مصرف دارویی شهروندان مازنی در بخش آنتی بیوتیکها است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صالحی فر ظهر سه شنبه در کنگره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیکها در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) اظهار داشت: آنتی بیوتیکها داروهایی پر مصرف، پرهزینه و پرعارضه هستند که قسمت زیادی از اقلام دارویی نسخ و هزینه های دارویی بیماران را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: آنتی بیوتیکها عوارض جانبی و تهدید کننده حیات بوده و در ردیف چهار داروی پرمصرف جامعه است.

صالحی فر از ارسال 156 مقاله از 27 دانشگاه به دبیرخانه علمی کنگره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیکها اشاره کرد و افزود: تعداد 126 مقاله پذیرفته شده که 97 مورد پوستر و 39 مورد سخنرانی است.

کنگره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیکها به مدت سه روز در ساری ادامه دارد.

کد مطلب 1546191

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