شیخ قطری بازنده بازی سوریه/ درخواست از تل آویو برای حمله به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان تهدید "حمد بن جاسم" از سوی سفیر اسرائیل به نقل از منابع وابسته به وزارت امور خارجه قطر به دیداری که در داخل ساختمان وزارت خارجه قطر در دوحه میان سفیر رژیم اسرائیل در قطر با حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر انجام شده است، پرداخته است.

این پایگاه می افزاید: حمد بن جاسم پیشنهادهایی در این دیدار مطرح کرده است که از جمله آنها می توان به کمک پنجاه میلیون دلاری به ساکنان قدس همزمان با اعلام حمایت علنی از مخالفان سوریه، درخواست از اسرائیل برای حمله به غزه و متعاقب آن اخراج سفیر اسرائیل از دوحه همانند سال 2008 اشاره کرد.

پایگاه مذکور افزود: وزیر قطری به میهمانش گفته است که این پیشنهادها سبب تقویت موضع دوحه و مخالفان سوریه خواهد شد که سفیر اسرائیل در پاسخ به وی حادثه ای که برای وزیر دفاع قطر که قبلا پیشنهادهایی مطرح کرده بود، یاد آور شده است.

این پایگاه به نقل از منابع فوق بیان کرد: چند سال قبل یک موشک آمریکایی به منزل وزیر دفاع قطر شلیک شد که شبکه الجزیره آن را اشتباهی توصیف کرد و این یادآوری سفیر اسرائیل به مثابه تهدید علنی وزیر خارجه قطر بوده است.هرچند این منابع به پیشنهاداهایوزیر دفاع سابق قطر اشاره ای نکردند.

پایگاه مذکور به نقل از منابع مذکور می افزاید: حمد بن جاسم به آمریکایی ها فشار آورده است که به جای وی، امیر قطر درباره موضوع سوریه اظهار نظر کند و با توجه به سکوت امیر قطر، بن جاسم به این باور رسیده است که آمریکایی ها و امیر پس از پایان بحران سوریه قصد سرنگونی وی را دارند.

این پایگاه نوشت : امیر قطر درباره پرونده سوریه سکوت کرده است و حمد بن جاسم سخنان آتشینی علیه سوریه و رهبران آن ایراد می کند و وزیر خارجه قطر بر این اعتقاد است که امیر قطر نمی خواهد همه پلها را خراب کند، اما با پایان بحران سوریه حمد بن جاسم هیچ راهی برای مصالحه باقی نگذاشته است و این را نوعی توطئه علیه شخص خود فرض می کند.