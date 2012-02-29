درآمد نیم میلیارد دلاری ایران از فروش برق به پاکستان

محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرح افزایش صادرات برق ایران به پاکستان با اشاره به درخواست دولت اسلام آباد برای واردات روزانه یکهزار مگاوات برق از ایران، گفت: افزایش 10 برابری صادرات برق به این کشور همسایه برای کشور توجیه اقتصادی به همراه دارد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به آمادگی ایران برای صادرات سالانه حدود پنج میلیارد کیلو وات ساعت برق به پاکستان، تصریح کرد: در صورت فروش این میزان برق به پاکستان سالانه حدود 500 میلیون دلار درآمد جدید ارزی نصیب کشور خواهد شد.

این مقام مسئول در خصوص حجم سرمایه گذاری مشترک برای ایجاد زیرساختهای صادرات برق به پاکستان، بیان کرد: بر اساس مطالعات و مذاکرات مشترک دو کشور برای ایجاد ظرفیت های جدید افزایش تولید و انتقال برق به حدود یک میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه گذاری جدید نیاز است.

وی همچنین با اشاره به برنامه ریزی ایران برای تبدیل به کانون تبادلات الکتریکی و برق منطقه خاورمیانه، تاکید کرد: با نهایی شدن برخی از توافق های جدید با کشورهای همسایه ایران به زودی به هاب انتقال برق منطقه تبدیل خواهد شد.

به گفته معاون وزیر نیرو، امسال با وجود افزایش تحریمهای بین المللی صادرات برق ایران به کشورهای همسایه با افزایش روبرو بوده است.

به گزارش مهر، اخیرا نخستین سند همکاری راه‌اندازی بزرگترین شبکه برق جهان اسلام با حضور مقامات برقی ایران، لبنان، عراق و سوریه در تهران امضا شده است که با نهایی شدن این پروژه، ایران سالانه یک میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند.

مذاکراتی با سه کشور امارات متحده عربی، قطر و عمان به منظور تبادل سالانه 2000 کگاوات برق انجام شده است. یکی از سیاست‌های کلان وزارت نیرو در برنامه پنجم توسعه اتصال شبکه برق ایران به روسیه از مسیر گرجستان یا ارمنستان، اتصال به شبکه برق لبنان از مسیر ترکیه و سوریه، اتصال به شبکه برق کشورهای حاشیه خلیج فارس و شبه قاره هند است.