خوشحالی مردم ایران برایم مهمتر از خود جایزه است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز،‌ فرهادی مهم ترین مساله را پس از دریافت جایزه اسکار، خوشحالی مردم کشورمان عنوان کرد و افزود: خوشحالی مردم برای بردن این جایزه برای من اهمیت زیادی دارد، چون این جایزه بسیاری از مردم کشورم را خوشحال کرده است.

وی ادامه داد: مردم کشورم جایزه هایی چون اسکار را به خوبی می شناسند وبیشتر از تصور شما با آن آشنایی دارند و اخبارش را دنبال می کنند و مطمئن هستم بسیاری در ایران این مراسم را دیده اند.

فرهادی در پاسخ به این سؤال که این فیلم چه پیامی می‌تواند برای مردم ایران و ایالات متحده آمریکا داشته باشد، گفت: این فیلم برای مردم است نه برای اهالی سیاست.