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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

برنده اسکار 2012:

خوشحالی مردم ایران برایم مهمتر از خود جایزه است

خوشحالی مردم ایران برایم مهمتر از خود جایزه است

اصغر فرهادی، کارگردان فیلم پر افتخار "جدایی نادر از سیمین" در گقت و گو با رویترز گفت: این فیلم را برای مردم سرزمینم ساخته ام و خوشحالی مردم برای بردن این جایزه برای من اهمیت بیشتری دارد.

  به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز،‌ فرهادی مهم ترین مساله را پس از دریافت جایزه اسکار، خوشحالی مردم کشورمان عنوان کرد و افزود: خوشحالی مردم برای بردن این جایزه برای من اهمیت زیادی دارد، چون این جایزه بسیاری از مردم کشورم را خوشحال کرده است.

وی ادامه داد: مردم کشورم جایزه هایی چون اسکار را به خوبی می شناسند وبیشتر از تصور شما با آن آشنایی دارند و اخبارش را دنبال می کنند و مطمئن هستم بسیاری در ایران این مراسم را دیده اند.

فرهادی در پاسخ به این سؤال که این فیلم چه پیامی می‌تواند برای مردم ایران و ایالات متحده آمریکا داشته باشد، گفت: این فیلم برای مردم است نه برای اهالی سیاست.
 
شب گذشته نخستین جایزه اسکار برای یک فیلم ایرانی به "جدایی نادر از سیمین" و اصغر فرهادی اعطا شد.
کد مطلب 1546200

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