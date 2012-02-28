مشکل کمبود فضا برای تمرین گروه های تئاتری مرتفع خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سرسنگی در گفتگویی ضمن اشاره به وجود مشکل فضاهای مناسب تمرین برای گروههای تئاتری گفت: یکی از مسائلی که اغلب گروههای نمایشی با آن روبرو هستند، عدم وجود مکانهایی برای تمرین نمایش است. به صورتی که برخی اوقات گروههای تئاتری مجبور میشوند از مکانهایی که به هیچ وجه شایسته تمرین تئاتر نیست، با پرداخت مبالغ قابل توجهای استفاده کنند.
سرسنگی در ادامه سخنان خود افزود: وجود مکانهای مناسب برای تمرین و ایجاد آرامش برای گروهها در حین تمرین میتواند تاثیر بسزایی در ارتقای سطح کیفی تئاتر داشته باشد و به همین منظور مدتی بر آن بودیم تا این مشکل اساسی را در حد توان خود حل کنیم.
رئیس تماشاخانه ایرانشهر با اشاره به فعالیتهای انجام شده در این راستا گفت: خوشبختانه با هماهنگیهای انجام شده با برخی مراکز فرهنگی توانسته ایم مکانهایی را به تمرین گروههای تئاتری اختصاص دهیم و این فعالیت را ادامه خواهیم داد تا مشکل یاد شده به بهترین شکل ممکن حل شود و گروههای تئاتری بتوانند با آرامش از این مکانها برای تمرینهای خود استفاده کنند.
مشاور هنری شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که آیا این مکانها به گروههایی اختصاص خواهد یافت که صرفا در تماشاخانه ایرانشهر اجرا خواهند داشت، گفت: امکانات یاد شده در اختیار تمام گروههای تئاتری قرار خواهد گرفت و در این باره فرقی میان گروههایی که در تماشاخانه ایرانشهر اجرا خواهند داشت، با سایر گروهها نخواهد بود.
وی در پایان افزود: در همین راستا، وحید لک، مدیر روابط عمومی و امور بینالملل تماشاخانه ایرانشهر، از گروههایی که مایل به استفاده از امکانات محل تمرین باشند، دعوت خواهد کرد تا درخواست خود را به این روابط عمومی ارسال کنند. اگرچه این مساله نیز نباید ناگفته بماند که امکانات یاد شده در حال حاضر قطعا جوابگوی همه نیازهای جامعه تئاتری ما نخواهد بود، ولی ما میکوشیم در حد توان خود به درخواستهای ارائه شده پاسخ دهیم.
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