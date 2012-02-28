ویژه نامه انتخاباتی "مدرسه عشق" در علی آباد کتول منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این ویژه نامه مطالبی با عنوان انتخابات نزدیک است، انتظارات اسلامی مردم از مجلس در اندیشه بنیان گذار نظام اسلامی ، انتخابات از نگاه رهبری (مدظله العالی) چاپ شده است.

همچنین عناوینی شامل پایه و اساس جمهوری اسلامی در حضور مردم در تمام صحنه ها، توصیه های انتخاباتی آقا را جدی بگیریم، جنبش دانشجویی و نهمین مجلس و نمایندگی با پشتوانه قدرت به چشم می خورد.

این ویژه نامه به صاحب امتیازی حوزه مقاومت بسیج دانشجویی واحد علی اباد کتول و مدیر مسئولی مصطفی فندرسکی منتشر شده است.

ویژه نامه مدرسه عشق در 20 صفحه و در تیراژ 500 نسخه با جلد رنگی و صفحات داخلی سیاه و سفید انتشار یافته است.