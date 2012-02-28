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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

ویژه نامه انتخاباتی "مدرسه عشق" در علی آباد کتول منتشر شد

ویژه نامه انتخاباتی "مدرسه عشق" در علی آباد کتول منتشر شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ویژه نامه مدرسه عشق از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این ویژه نامه مطالبی با عنوان انتخابات نزدیک است، انتظارات اسلامی مردم از مجلس در اندیشه بنیان گذار نظام اسلامی ، انتخابات از نگاه رهبری (مدظله العالی) چاپ شده است.

همچنین عناوینی شامل پایه و اساس جمهوری اسلامی در حضور مردم در تمام صحنه ها، توصیه های انتخاباتی آقا را جدی بگیریم، جنبش دانشجویی و نهمین مجلس و نمایندگی با پشتوانه قدرت به چشم می خورد.

این ویژه نامه به صاحب امتیازی حوزه مقاومت بسیج دانشجویی واحد علی اباد کتول و مدیر مسئولی مصطفی فندرسکی منتشر شده است.
 
ویژه نامه مدرسه عشق در 20 صفحه و در تیراژ 500 نسخه با جلد رنگی و صفحات داخلی سیاه و سفید انتشار یافته است.
کد مطلب 1546204

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