توسعه فضاهای ورزشی برای بانوان در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر سه شنبه در گردهمایی تخصصی مدیران ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و روسای هیئت های ورزشی استان اظهار داشت: اگر چه توجه به ورزش های حرفه ای و قهرمانی از جمله اولویت هایی است که باید با جدیت دنبال شود ولی توسعه ورزش های عمومی و همگانی نیز به منظور ارتقاء سلامت جامعه باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه با ماشینی شدن زندگی، تحرک انسان ها کاهش یافته ورزش را بهترین راه حفظ سلامتی دانست و افزود: یکی از روش مقابله با ناهنجاری ها در جامعه همچون اعتیاد روی آوردن به ورزش است.

استاندار خراسان رضوی گفت: نظام اسلامی به دنبال احیاء جوانان، انسانیت و فرهنگ انسانی است که یکی از ابزارهای آن توجه به موضوعات ورزشی است.

وی با اشاره به تاکید دین مبین اسلام بر سلامتی، تصریح کرد: با توجه به آموزه های دینی توجه به امر ورزش یکی از ضروریات زندگی امروز به لحاظ شرعی است.