ارسال پیامک های تبلیغاتی در خراسان شمالی رو به افزایش است

به گزارش خبرنگارمهر، بر طبق این قانون در جهت رعایت حریم خصوصی اشخاص و جلوگیری از مزاحمت‌های ناشی از ارسال پیامک‌های تبلیغاتی، اپراتورهای تلفن همراه موظف شده اند تا ضمن اطلاع‌رسانی مناسب درباره نوع خدمات، موافقت مشترک تلفن همراه را قبلا دریافت کرده و به منظور حصول اطمینان از این موافقت تاییدیه مجدد نیز دریافت کنند.

شرکت مخابرات خراسان شمالی در این مورد با انداختن توپ به زمین شرکت ارتباطات سیار و دفاتر بخش خصوصی هر گونه دخالت و نظارت در اجرای این قانون را خارج از حیطه وظایف خود می داند و از طرف دیگر شرکت ارتباطات سیار و دفاتر خدمات پیش خوان دولت در خراسان شمالی نیز از ابلاغ چنین قانونی اظهار بی اطلاعی می کنند.

نایب رییس انجمن دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی ایران در خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: شرکت های مخابراتی مستقر در استان برای ارسال پیامک های انبوه از سامانه مورد نظر (پنل پیامک) استفاده می کنند که کنترل فنی این سامانه ها از شرکت ارائه دهنده آن در تهران صورت می گیرد.

مجید جین چی افزود: برای قطع ارسال پیامک های تبلیغاتی، شرکت های ارائه دهنده آن در مرکز می توانند به راحتی سامانه آن را غیر فعال کنند.

وی ادامه داد: تاکنون هیچ گونه اطلاع ‌رسانی و ابلاغیه رسمی درباره این موضوع از سوی اپراتورهای تلفن همراه در کشور صورت نگرفته است.

ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با مضامین متفاوت در خراسان شمالی برای اقشار مختلف جامعه نارضایتی‌های بسیاری را ایجاد کرده که لازم است ساماندهی این موضوع و رعایت حقوق مشترکین توسط اپراتورهای تلفن همراه مورد توجه قرار گیرد.

همچنین به دلیل شیوه ارسال بدون اجازه پیامک‌های تبلیغاتی به تلفن‌های همراه مشترکان و افزایش روزافزون تعداد آنها به ویژه در این ایام، اقدام مناسب در این زمینه بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

یادآور می شود: بر اساس این مصوبه مجلس شورای اسلامی، که از تاریخ 19 بهمن ماه جهت اجرا ابلاغ گردیده ، ارسال هرگونه پیام کوتاه تبلیغاتی، خبری و اطلاع رسانی به تلفن همراه مشترکان توسط اپراتورهای تلفن همراه کشور، نیازمند موافقت مشترک قبل از ارسال این پیام ها است و تمامی اپراتورهای موبایل نیزمکلف شده اند فرآیندهای اجرایی خود را در رابطه با این اقدام را با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هماهنگ کنند.



مصوبه ممنوعیت ارسال پیامکهای تبلیغاتی از ۱۹ بهمن ماه امسال، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل ابلاغ شده و اپراتورها ملزم به اجرای آن شده اند.