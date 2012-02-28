حجت‌الاسلام علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به اینکه وضعیت کاندیداهای اصلاح طلب در تهران را با توجه به اینکه سه روز بیشتر به انتخابات باقی نمانده است چگونه ارزیابی می کند، گفت: به دلایلی چهره های شناخته شده اصلاح طلبان در تهران ثبت نام نکردند اما تعدادی اصلاح طلب معتدل کاندیداتوری را تکلیف دیده و ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان معتدل یا مستقل ها وضعیت نسبتا خوبی دارند، افزود: بعضی از اصلاح طلبان پیشین مانند علیرضا محجوب و سهیلا جلودارزاده که در فهرست انتخاباتی "صدای ملت؛ منتقدین دولت" هستند از شانس بیشتری برخوردارند.

عسگری عضو شورای مرکزی حزب تمدن اسلامی گفت: در عرصه انتخابات مجلس نهم علاوه بر اینکه به شعارها و اصول حزب تمدن اسلامی پایبند هستم به مواضع اعلام شده از سوی فهرست انتخاباتی "صدای ملت و منتقدین دولت" نیز پایبندم.

وی درباره اینکه آیا کاندیداتوری اش به ارتباطش با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط است، نیز گفت: موضع آیت الله هاشمی رفسنجانی مشارکت حداکثری است و تاکید وی شرکت در انتخابات است. بنده هم از آیت الله هاشمی رفسنجانی در ارتباط با انتخابات سوال کردم که پاسخشان تاکید بر این بود که امثال بنده کاندیدا شویم.

عسگری با بیان اینکه اصولگرای معتدل هستم، در پاسخ به اینکه چرا در فهرست های اصلاح طلبان از جمله جبهه مردمسالاری گنجانده شده است، گفت: اصلاح طلبانی که الآن ثبت نام کرده اند اصلاح طلب معتدل هستند. از طرفی بنده و علی مطهری نیز اعلام کردیم که منعی برای گنجانده شدن ناممان در فهرست های اصلاح طلبی مانند جبهه مردمسالاری نداریم.