جزئیات شرکت لرستانیها در انتخابات مجلس/ پیش بینی مشارکت 70 درصدی

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم استان لرستان در انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی بیش از 56.58 درصد حضور داشته اند.

وی مشارکت مردم در انتخابات دور دوم مجلس را 67.22 عنوان کرد و بیان داشت: همچنین مردم استان در انتخابات دور سوم و چهارم مجلس به ترتیب 63.48 و 68.62 درصد شرکت داشته اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان بیشترین میزان مشارکت مردم در انتخابات را مربوط به انتخابات دور پنجم مجلس شورای اسلامی با 80.62 درصد حضور مردم دانست.

شریعت نژاد ادامه داد: در دور ششم مجلس شورای اسلامی بیش از 78.06 درصد واجدان شرایط رای دادن شرکت کردند.

وی یادآور شد: همچنین مشارکت مردم در دور هفتم و هشتم انتخابات مجلس شورای اسلامی به ترتیب 62.36 و 65.52 درصد بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و رئیس ستاد انتخابات استان عنوان کرد: نظسنجی های صورت گرفته نشان می دهد که مشارکت مردم در دور نهم مجلس شورای اسلامی از دوره های قبل بیشتر خواهد شد.

شریعت نژاد افزود: پیش بینی می شود در این دوره از انتخابات بیش از 70 درصد واجدان شرایط رای دادن پای صندقهای رای بیایند.