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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۳

جامعه ورزشی خراسان رضوی در انتخابات حضور پرشور خواهد داشت

جامعه ورزشی خراسان رضوی در انتخابات حضور پرشور خواهد داشت

مشهد - خبرگزاری مهر:‌ مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: جامعه ورزشی استان در کنار سایر اقشار، حضوری پرشور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر هاشمی جواهری قبل از ظهر سه شنبه در گردهمایی تخصصی مدیران ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و روئسای هیئت های ورزشی استان اظهار کرد: علی رغم همه تبلیغات منفی و توطئه های استکبار جهانی، مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود، 12 اسفند ماه در پای صندوق های رای حاضر و حماسه ای جاودان خلق خواهند کرد.

وی افزود: مردم همیشه در صحنه در تمامی عرصه های مختلف، انقلاب شکوهمند اسلامی را همراهی و همدلی خود را با نظام و مسئولان ثابت کرده اند که نماد عینی آن در راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال مشهود بود.

هاشمی گفت: استقرار دموکراسی دینی در کشور، از جمله برکات انقلاب اسلامی است که باید با تبعیت از آرمان های انقلاب، امام راحل(ره) و تبعیت از ولایت فقیه در جهت استحکام آن گام برداشت.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی تصریح کرد: جامعه ورزشی استان همان گونه که تاکنون در عرصه های مختلف افتخار آفرینی کرده در انتخابات نیز در کنار سایر اقشار مردم حضوری پرشور و دشمن‌شکن خواهند داشت.

کد مطلب 1546215

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