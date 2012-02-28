جامعه ورزشی خراسان رضوی در انتخابات حضور پرشور خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر هاشمی جواهری قبل از ظهر سه شنبه در گردهمایی تخصصی مدیران ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و روئسای هیئت های ورزشی استان اظهار کرد: علی رغم همه تبلیغات منفی و توطئه های استکبار جهانی، مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود، 12 اسفند ماه در پای صندوق های رای حاضر و حماسه ای جاودان خلق خواهند کرد.

وی افزود: مردم همیشه در صحنه در تمامی عرصه های مختلف، انقلاب شکوهمند اسلامی را همراهی و همدلی خود را با نظام و مسئولان ثابت کرده اند که نماد عینی آن در راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال مشهود بود.

هاشمی گفت: استقرار دموکراسی دینی در کشور، از جمله برکات انقلاب اسلامی است که باید با تبعیت از آرمان های انقلاب، امام راحل(ره) و تبعیت از ولایت فقیه در جهت استحکام آن گام برداشت.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی تصریح کرد: جامعه ورزشی استان همان گونه که تاکنون در عرصه های مختلف افتخار آفرینی کرده در انتخابات نیز در کنار سایر اقشار مردم حضوری پرشور و دشمن‌شکن خواهند داشت.