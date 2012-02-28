شرکتهای حمل و نقل البرز برای جابجایی مسافران نوروزی اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی با مدیران شرکتهای حمل و نقل مسافر به منظور برنامه ریزی و در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای جابجایی مسافران در طرح نوروزی ظهر سه شنبه برگزار و بر آمادگی بیشتر شرکتها برای ایام نوروز تاکید شد.

معاون حمل و نقل این اداره کل در این نشست، ضمن اعلام برنامه های اداره کل برای جابجایی مسافران در ایام نوروز، بر ضرورت ارتقای سطح خدمات برای سرویس دهی مناسب تر به مسافران تاکید کرد.

داود شعبانی، زمان آغاز اجرای طرح جابجایی مسافران را 25 اسفند ماه اعلام و اولویت اصلی این طرح را رفاه مسافران و جابجایی آنها در نهایت ایمنی و آسایش ذکر کرد.

وی افزود: تمام شرکتهای حمل ونقلی و دست اندرکاران جابجایی مسافران باید نهایت تلاش خود را برای برنامه ریزی و اجرای طرح همگام با این اداره کل به کار گیرند.

استفاده از فن آوری های نوین و ارائه خدمات مناسب ضرورت دارد

معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز گفت: استفاده از فن آوری های نوین و ارائه خدمات مناسب، بکارگیری از تمام امکانات و ظرفیتهای موجود و استفاده از ناوگان مناسب و ایمن ضرورت دارد.

این مسئول همچنین بر لزوم حضور مدیران فنی شرکتها و بازدید وسایل نقلیه قبل از حرکت، افزایش دفاتر فروش بلیت در سطح شهر و ارانه خدمات غیر حضوری به مسافران تاکید کرد.

آمادگی هرچه بیشتر شرکتها برای ارائه خدمات به کاروانهای راهیان نور از دیگر مواردی بود که در جلسه یادشده بر آن تاکید شده است.