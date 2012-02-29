مردم کرمانشاه با حضور در انتخابات برگ زرینی به افتخارات خود می افزایند

محسن زرین ماه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم استان کرمانشاه در تمام عرصه های انقلاب اسلامی با حضور گسترده خود همواره پشتیبان و یاور انقلاب بوده و هستند.

فرماندار کرمانشاه افزود: بدون شک مردم هم صاحبان اصلی این آرا هستند و هم پیروز نهایی این دور از انتخابات خواهند بود.

وی تاکید کرد: مردم باید در انتخاب کاندیدای مورد تایید خود کمال دقت را داشته باشند تا فرد شایسته و کارآمدی را برای خدمت به مردم و شهرشان به مجلس بفرستند.

فرماندار کرمانشاه گفت: انتخابات همیشه برای مردم یک وزن کشی سیاسی بوده و مردم همیشه خواستار این بوده اند که بدانند وزن سیاسی آنها در این انتخابات چیست.



زرین ماه تصریح کرد: انتخابات نماد صلابت و نشان از درک بالای یک ملت برای رقم زدن سرنوشت کشور و خود است و تمامی مردم در رقم زدن این سرنوشت شریک و دخیل هستند و مردم با حضور گسترده سهم بزرگی دراین انتخابات خواهند داشت.

وی افزود: حضور مردم در این انتخابات نشان از تعلق خاطر ومسئولیت پذیریشان است.

زرین ماه تاکید کرد: مردم می دانند که حضورشان در انتخابات همیشه با پیام همراه بوده و با تفکری والا به انتخابات نگریسته واهداف بزرگ را مد نظر خویش قرار داده و آن را ملاک عمل خود می دانند.

فرماندار کرمانشاه در پایان افزود: مردم استان کرمانشاه بار دیگر با حضور گسترده در انتخابات پیش رو همگام با دیگر هموطنان خود شور و شعور خود را به جهانیان نشان خواهند داد.