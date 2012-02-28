انتخاب ایرماتوف نشان دهنده اهمیت دیدار ایران - قطر است

مسعود مرادی داور پیشکسوت کشورمان در خصوص انتخاب ایرماتوف برای دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و قطر، اظهار داشت: به دلیل اهمیت بازیهای پایانی مرحله مقدماتی جام جهانی، کنفدراسیون فوتبال آسیا این داور مطرح و باتجربه را برای این مسابقه انتخاب کرد.

وی اضافه کرد: در این گروه تیم های قطر و بحرین شانس صعود دارند و انتخاب ایرماتوف که داوری برجسته در آسیا بوده و در مسابقات جام جهانی قضاوت کرده نشان می دهد که کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه نخواهد داد که مشکل خاصی پیش بیاید.

مرادی افزود: قطعا قضاوت ایرماتوف که یکی از داوران مطرح در آسیا و جهان است می تواند کلاس خوبی برای داوران ایرانی باشد و آنها با تماشای عملکرد این داور در این مسابقه مهم یک کلاس آموزشی خوب را خواهند داشت.

این داور پیشکسوت کشورمان ادامه داد: حرکات، تصمیمات و عملکرد ایرماتوف و کمک داوران ازبک و قرقیزستانی وی که در جام جهانی با همدیگر قضاوت کردند می تواند برای داوران ایرانی مفید باشد و از این مسئله برای رشد و پیشرفت بیشتر خود استفاده کنند.

وی در پایان گفت: علی بوسیم داور پیشین مطرح آسیایی که در سه دوره جام جهانی قضاوت کرده است به عنوان ناظر داوری به ایران آمده است که تمام اینها نشان دهنده آن است که AFC برای یک مسابقه مهم از یک تیم داوری و نظارتی بسیار خوب استفاده کرده است.

ایرماتوف به همراه کمک ها و داور چهارم صبح امروز در زمین چمن ورزشگاه آزادی تمرین کردند تا آمادگی خود را برای دیدار روز چهارشنبه تیم های ایران و قطر در مرحله سوم مقدماتی جام جهانی که در این ورزشگاه برگزار خواهد شد بیشتر آماده کنند.