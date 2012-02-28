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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

اختصاصی مهر/

18 کاندیدای انتخابات در لرستان انصراف دادند/ 102 کاندیدا باقی ماند

18 کاندیدای انتخابات در لرستان انصراف دادند/ 102 کاندیدا باقی ماند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: با افزایش تعداد انصرافی های انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی تعداد کاندیداهای باقی مانده به 102 نفر رسید.

حسن شریعت نژاد رئیس ستاد انتخابات استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به انصراف 18 کاندیدای انتخابات مجلس در استان هم اکنون تعداد نامزدهای انتخاباتی در این استان به 102 نفر رسیده است.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد کاندیداهای انصرافی در استان مربوط به حوزه انتخابیه پلدختر بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و رئیس ستاد انتخابات استان همچنین از آمادگی کامل دست اندرکاران امر انتخابات برای برگزاری انتخاب باشکوه و سالم در سایه آرامش و امنیت کامل در استان خبر داد.

شریعت نژاد افزود: همه دست اندرکاران امر انتخابات مجلس نهم در استان اعم از هیئتهای اجرایی، عوامل نظارتی و بازرسی برای برگزاری انتخابات سالم، پرشور و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در بهترین حالت آمادگی به سر می برند و برای برگزاری انتخابات مجلس همراهی و همدلی و همکاری خوبی بین عوامل برگزاری انتخابات وجود دارد.

وی با بیان اینکه هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و با امنیت مطلوب به کار خواهند گرفت، افزود: تمام تلاش دست اندرکاران انتخابات مجلس صیانت و حفاظت از آرای مردم است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان عنوان کرد: اقشار مختلف مردم متعهد و شریف لرستان با حضور آگاهانه و پرشور خود در عرصه انتخابات ضمن تجدید بیعت با آرمانهای بزرگ امام راحل (ره) و اعلام تعهد به دستاوردهای انقلاب در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و شادی قلوب خانواده های معظم شهدا عمل خواهند کرد و با حضور گسترده و پرشور در عرصه انتخابات، بی پایه و اساس بودن تبلیغات سوء دشمنان نظام و انقلاب را ثابت و توطئه های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه دست اندرکاران امر انتخابات جز به سلامت و امنیت انتخابات نمی اندیشند و صیانت از آرای مردم در دستور کار آنهاست، اظهار اطمینان کرد که 12 اسفند ماه روز حضور پرشور مردم توام با آگاهی و بصیرت در پای صندوق های رای است و برگ زرین دیگری بر افتخارات مردم استان لرستان افزوده خواهد شد.

کد مطلب 1546228

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