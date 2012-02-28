18 کاندیدای انتخابات در لرستان انصراف دادند/ 102 کاندیدا باقی ماند

حسن شریعت نژاد رئیس ستاد انتخابات استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به انصراف 18 کاندیدای انتخابات مجلس در استان هم اکنون تعداد نامزدهای انتخاباتی در این استان به 102 نفر رسیده است.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد کاندیداهای انصرافی در استان مربوط به حوزه انتخابیه پلدختر بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و رئیس ستاد انتخابات استان همچنین از آمادگی کامل دست اندرکاران امر انتخابات برای برگزاری انتخاب باشکوه و سالم در سایه آرامش و امنیت کامل در استان خبر داد.

شریعت نژاد افزود: همه دست اندرکاران امر انتخابات مجلس نهم در استان اعم از هیئتهای اجرایی، عوامل نظارتی و بازرسی برای برگزاری انتخابات سالم، پرشور و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در بهترین حالت آمادگی به سر می برند و برای برگزاری انتخابات مجلس همراهی و همدلی و همکاری خوبی بین عوامل برگزاری انتخابات وجود دارد.

وی با بیان اینکه هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و با امنیت مطلوب به کار خواهند گرفت، افزود: تمام تلاش دست اندرکاران انتخابات مجلس صیانت و حفاظت از آرای مردم است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان عنوان کرد: اقشار مختلف مردم متعهد و شریف لرستان با حضور آگاهانه و پرشور خود در عرصه انتخابات ضمن تجدید بیعت با آرمانهای بزرگ امام راحل (ره) و اعلام تعهد به دستاوردهای انقلاب در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و شادی قلوب خانواده های معظم شهدا عمل خواهند کرد و با حضور گسترده و پرشور در عرصه انتخابات، بی پایه و اساس بودن تبلیغات سوء دشمنان نظام و انقلاب را ثابت و توطئه های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه دست اندرکاران امر انتخابات جز به سلامت و امنیت انتخابات نمی اندیشند و صیانت از آرای مردم در دستور کار آنهاست، اظهار اطمینان کرد که 12 اسفند ماه روز حضور پرشور مردم توام با آگاهی و بصیرت در پای صندوق های رای است و برگ زرین دیگری بر افتخارات مردم استان لرستان افزوده خواهد شد.