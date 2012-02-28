ارائه شناسنامه و کارت ملی برای رای دادن ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعیه شماره هشت ستاد انتخابات کشور، با توجه به رایانه ای شدن فرآیند ثبت نام رای دهندگان، برای اخذ رای در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، افزون بر شناسنامه همراه داشتن کارت ملی الزامی شده است.

در اطلاعیه ستاد انتخابات کشور آمده است: با توجه به رایانه ای شدن فرآیند ثبت نام رای دهندگان برای اخذ رای در راستای اجرای تبصره هفت ماده 9 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبنی بر نوین سازی شیوه های اخذ رای برای شرکت در انتخابات همراه داشتن کارت ملی ضرورت دارد.

در این اطلاعیه از عموم هموطنان دعوت شده در روز جمعه 12 اسفندماه با همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه خود با حضوری آگاهانه و پرشور، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ملت بزرگ ایران افزوده و مجریان انتخابات را نیز در هر چه بهتر برگزار کردن آن یاری کنند.

افزایش 20 درصدی واردات و صادرات از منطقه آزاد چابهار

مدیر روابط عمومی و امور بین ‌الملل منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار اظهار داشت: میزان صادرات و واردات منطقه آزاد چابهار در بهمن ماه گذشته حدود 20 درصد افزایش داشته است.

سید روح ‌الله لطیفی گفت: از این میزان حدود چهار میلیون دلار مربوط به واردات کالا به داخل محدوده منطقه آزاد، بیش از سه میلیون و 300 دلار واردات وسایط نقلیه موتوری و حدود 550 هزار دلار واردات مواد اولیه برای مصرف واحدهای تولیدی بوده است.

وی افزود: واردات کالاهای تجاری به سرزمین اصلی (تبصره 2) با رقمی بالغ بر 17.5 میلیون دلار کالاهای تجاری عادی بند الف، بیش از 37 میلیون دلار و واردات کالاهای تجاری عادی بند ب مبلغ 850 هزار دلار بوده است.

وی بیان داشت: کالاهای تجاری بند (الف) به آن دسته از کالاهایی اطلاق می ‌شود که سود بازرگانی آنها صفر بوده و در سهمیه منطقه آزاد چابهار محسوب نمی‌ شوند.

مدیر روابط عمومی و امور بین ‌الملل منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار گفت: کالاهای تجاری بند (ب) به آن دسته از کالاهایی اطلاق می‌ شوند که سود بازرگانی آن بالای صفر درصد بوده اما منطقه آزاد چابهار عوارضی از آنها دریافت نکرده و در سهمیه منظور نمی ‌شوند.

افتتاح پروژه طرح آمایش در سیستان و بلوچستان

سرپرست معاونت امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان اظهار داشت: نخستین پروژه‌ طرح آمایش صنعت در استان افتتاح و آغاز به کار کرد.

جواد میر افزود: امروزه مدیران بخش ‌های تولیدی استان ستون ‌های پایدار اقتصاد و ایجاد اشتغال و پیشقراول توسعه و پیشرفت در هر استان محسوب می ‌شوند.

وی گفت: نقش مدیران دولتی در استان به منظور حل مشکلات تولید بسیار مهم و قابل توجه است.

وی بیان داشت: اگر تولید را به عنوان محرک اقتصاد بپذیریم باید یک تفکیک جدی بین واسطه گری و تولید کننده قائل شویم تا تولید و بازاریابی نقش اول را در توسعه و ایجاد اشتغال ایفا کند.

سرپرست معاونت امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان به تولید صادرات گرا نیز اشاره کرد و افزود: تولید با کیفیت و صادرات ‌گرا نقش بسیار مهمی را در بخش صنعت ایفا می‌ کند و محصول با کیفیت در امر رقابت ‌پذیری مهم ‌ترین اصل است.

وی گفت: کارخانه تیراژه پارسیان تولید کننده اسکلت ‌های فلزی پیش ساخته، ‌سوله و ... با 20 میلیارد ریال اعتبار توسط بخش خصوصی ایجاد شده که 10 میلیارد ریال آن تسهیلات بانک صنعت و معدن از طریق طرح آمایش صنعت است.

وی اظهار داشت: در این مجموعه 30 نفر به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند و طرح افتتاحی نخستین پروژه طرح آمایش صنعت در استان محسوب می‌ شود.

شناسایی بیش از 160 انشعاب غیرمجاز در زهک

رئیس اداره آبفار زهک گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 160 مورد انشعاب غیرمجاز در سطح شبکه آب آشامیدنی این شهرستان شناسایی شده است.

غلامحسین لکزائیان ‌پور افزود: اکیپ ‌های کشف انشعابات غیرمجاز این اداره به دستگاه‌ های آشکار ساز زیر سطحی مجهز شده‌ اند.

وی بیان داشت: با تجهیز این اداره به سیستم‌ های نوین کشف و شناسایی انشعابات غیرمجاز ضمن قطع انشعاب با افراد متخلفی که اقدام به انشعاب گیری غیرمجاز از شبکه کنند برخورد می ‌شود.

وی در زمینه نوع جریمه و برخورد قانونی صورت گرفته با افراد متخلف گفت: از کل انشعابات غیرمجاز کشف شده حدود 110 مورد به شوراهای حل اختلاف سطح شهرستان و یا مراجع قضایی معرفی شده ‌اند و تعدادی نیز به دلیل قبول جرم و پرداخت مبلغ خسارت به شبکه با اخذ تعهد محضری و واگذاری انشعاب مجاز در لیست مشترکین روستایی این شهرستان قرار گرفته‌ اند.

رئیس اداره آبفار روستایی زهک مقدار موارد وصول جریمه و اخذ تعهد محضری را تاکنون 55 مورد ذکر کرد و افزود: مبلغ جریمه‌ های وصولی از افراد خاطی نیز حدود 160 میلیون ریال است.

لکزائیان اظهار داشت: اهالی روستاها در شناسایی و معرفی افراد متخلف که اقدام به تخریب شبکه لوله کشی و برداشت غیر مجاز آب از شبکه می ‌کنند همکاری خوبی داشته ‌اند.

وی گفت: از نتایج مهم این کار کاهش میزان هدر رفت ظاهری آب و در نتیجه آب بدون در آمد در این شهرستان است که تا حدود زیادی کاهش یافته است.