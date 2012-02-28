18 درصد مددجویان ایلامی از پوشش نهادهای حمایتی خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار ایلام گفت: 18 درصد مددجویان ایلامی با اجرای طرح های محرومیت زدایی از پوشش نهادهای حمایتی خارج شدند .

مجتبی اعلایی در نشست ستاد محرومیت‌زدایی استان اظهار داشت : از آغاز اجرای طرح محرومیت‌زدایی این درصد از جمعیت مددجویان از چتر حمایتی کمیته امداد و بهزیستی خارج شدند .

وی ادامه داد: طراحی سامانه اطلاعات با هدف شناسایی افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی، اولویت‌بندی و توانمندسازی مددجویان در حوزه‌های اشتغال، مسکن و بیمه و اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه توانمند‌سازی و نقش‌پذیری اجتماعی از جمله برنامه‌های ستاد محرومیت‌زدایی استان برای رفع محرومیت در ایلام است .

اعلایی بیان کرد: اکنون بیش از هفت هزار و 500 خانوار با جمعیتی بیش از 27 هزار نفر با اجرای طرح توانمندسازی از پوشش نهادهای حمایتی استان خارج شده‌اند .

اعلایی تصریح کرد: دستگاه‌های حمایتی باید با برنامه‌ریزی دقیق در راستای تسریع در اجرای طرح توانمندسازی مددجویان اقدام کنند .

بهره برداری از واحد سیار رادیویی صدای مرکز ایلام

واحد سیار رادیویی صدای مرکز ایلام با حضور معاون عمرانی استاندار ایلام به بهره برداری رسید .

احمد کرمی گفت: این واحد با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است .

وی افزود: این فرستنده قادر است کلیه برنامه های رادیویی صدای مرکز ایلام را مورد پوشش قرار دهد .

کرمی ادامه داد: در سال جاری 30 میلیارد ریال اعتبار جهت اجرا، تکمیل و بهره برداری پروژه های صدا و سیمای مرکز ایلام هزینه شده است .

طرح جابجایی مسافران نوروزی ایلام از 25 اسفند آغاز می شود

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های ایلام گفت: طرح ویژه جابجایی مسافران نوروزی در این استان از 25 اسفند آغاز می شود .

فیض الله جوادیان اظهار داشت: در آستانه نوروز 91 و آغاز سفرهای این ایام، پیش‌ فروش بلیت اتوبوس‌‌ها به صورت حضوری از یکم اسفندماه آغاز شده است .



وی افزود: طرح جابجایی نوروز سال 91 از 25 اسفندماه آغاز شده و تا نیمه فروردین ماه ادامه خواهد داشت .



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های ایلام از برنامه ریزی سفرهای نوروزی بر اساس ایمنی و آمادگی ناوگان خبر داد و تصریح کرد: در ایام نوروز بیش از یک هزار و 600 دستگاه وسیله نقلیه عمومی شامل اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه برای جابجایی مسافران پیش بینی شده است .



جوادیان همچنین چاپ دو هزار نسخه بروشور اطلاع رسانی و 10 هزار فرم های نظرسنجی برای توزیع در بین مسافران اتوبوس‌ها به منظور ارزیابی عملکرد فعالان این بخش و میزان رضایت مسافران را از دیگر برنامه های این اداره کل در ایام نوروز اعلام کرد .

آماده‌سازی محوطه‌ یادمان‌های دفاع‌ مقدس ایلام برای نوروز

آماده‌سازی محوطه یادمان‌های دفاع ‌مقدس ایلام در دستور کار کمیته امنیت انتظامی و راهیان نور ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان قرار دارند .



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام اظهار داشت: اقدامات حفاظتی لازم برای تامین امنیت در پارک‌ها، کمپ‌ها و محل‌های تجمع مسافران انجام می‌شوند .



محمد نورالهی با بیان این که جایگاه‌های سوخت سیار ویژه نوروز پیش‌بینی شده است، افزود: آماده‌سازی ترمینال‌ها و پایانه‌ها برای استقبال و سرویس‌دهی به مسافران، امداد به خودروهای حادثه‌ دیده و بهره‌گیری از اتوبوس‌های شهرداری‌ها برای جایگزین خودروهای خراب در راه مانده و انتقال مسافران به مکان‌های امن و نزدیک‌ترین شهر از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای نوروز 91 است .



وی با اشاره به شناسایی نقاط حادثه‌خیز و نصب تابلوهای هشداردهنده، تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم برای رفع نواقص تابلوهای راهنمای مسیر و علائم راهنمایی و ترافیکی صورت گرفته است .

کمبود آب شهرستان ایوان تأمین می شود

استاندار ایلام گفت: با اجرای برنامه ها و پروژه های شاخص در بخش آب، کمبود آب شهرستان ایوان تأمین می شود .

اعلایی افزود: آب از مهمترین نیازهای بشر بوده و نباید نسبت به کمبود و نحوه استفاده از آن بی اهمیت بود .

وی به برنامه های مدیریت استان برای مهار آب های سطحی و استفاده بهینه از این نعمت الهی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در موضوع مهار و تخصصی سازی استفاده از منابع آبی در بخش های صنعت، کشاورزی و آب شرب، اقدامات مطلوبی در استان صورت گرفته است .

اعلایی در ادامه بیان داشت: شرکت آب و فاضلاب برای تأمین آب مورد نیاز پالایشگاه ایلام ، لازم است تمام توان خود را در جهت بررسی تخصصی مسائل و هماهنگی های لازم مد نظر داشته با شد .

300 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه فرودگاه شهدای ایلام هزینه شده است

معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: برای توسعه زیرساخت ها در فرودگاه شهدای ایلام، از سال 1384 تاکنون، اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال هزینه شده است .

احمد کرمی در نشست بررسی وضعیت پارکینگ فرودگاه شهدای ایلام، اظهار داشت: این فرودگاه از مهمترین ظرفیت های توسعه استان است و این موضوع، اهمیت رسیدگی به مسائل و مرتفع نمودن آن ها در این بخش را دو چندان ساخته است .

وی با بیان اینکه استان ایلام از پتانسیل مناسبی در بخش های زوار و دیگر مراودات تجاری و گردشگری برخوردار است، تشریح کرد: در موضوع اخذ مجوزهای لازم برای تأمین مرز هوایی فرودگاه شهدای ایلام اقدامات مطلوبی صورت گرفته است که توسعه زیرساخت ها در راستای نیل به این هدف مهم است .

کرمی ارتقا کیفی و کمی فضاهای فرودگاه را مهم عنوان کرد و گفت: با افزایش شاخص ها در بخش های کمی و کیفی فرودگاه، بسترهای لازم برای توسعه و افزایش تعداد پروازهای فرودگاه مهیا خواهد شد .

معاون عمرانی استاندار ایلام ادامه داد: برنامه های توسعه پارکینگ فرودگاه در فازبندی های مشخص و مدون در دستور کار قرار گیرد تا برای اجرا و عملیاتی شدن پروژه تأمین اعتبار صورت پذیرد .

افتتاح مرحله اول یادمان شهید کشوری و شهدای میمک

میمک در هشت سال دفاع مقدس محل عملیات های بزرگی همچون عاشورا و ضربت ذوالفقار بوده است .

این منطقه محل شهادت 9 هزار شهید والامقام دوران دفاع مقدس است .