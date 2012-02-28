18 درصد مددجویان ایلامی از پوشش نهادهای حمایتی خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار ایلام گفت: 18 درصد مددجویان ایلامی با اجرای طرح های محرومیت زدایی از پوشش نهادهای حمایتی خارج شدند.
مجتبی اعلایی در نشست ستاد محرومیتزدایی استان اظهار داشت: از آغاز اجرای طرح محرومیتزدایی این درصد از جمعیت مددجویان از چتر حمایتی کمیته امداد و بهزیستی خارج شدند.
وی ادامه داد: طراحی سامانه اطلاعات با هدف شناسایی افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی، اولویتبندی و توانمندسازی مددجویان در حوزههای اشتغال، مسکن و بیمه و اهمیت فرهنگسازی در زمینه توانمندسازی و نقشپذیری اجتماعی از جمله برنامههای ستاد محرومیتزدایی استان برای رفع محرومیت در ایلام است.
اعلایی بیان کرد: اکنون بیش از هفت هزار و 500 خانوار با جمعیتی بیش از 27 هزار نفر با اجرای طرح توانمندسازی از پوشش نهادهای حمایتی استان خارج شدهاند.
اعلایی تصریح کرد: دستگاههای حمایتی باید با برنامهریزی دقیق در راستای تسریع در اجرای طرح توانمندسازی مددجویان اقدام کنند.
بهره برداری از واحد سیار رادیویی صدای مرکز ایلام
واحد سیار رادیویی صدای مرکز ایلام با حضور معاون عمرانی استاندار ایلام به بهره برداری رسید.
احمد کرمی گفت: این واحد با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: این فرستنده قادر است کلیه برنامه های رادیویی صدای مرکز ایلام را مورد پوشش قرار دهد.
کرمی ادامه داد: در سال جاری 30 میلیارد ریال اعتبار جهت اجرا، تکمیل و بهره برداری پروژه های صدا و سیمای مرکز ایلام هزینه شده است.
طرح جابجایی مسافران نوروزی ایلام از 25 اسفند آغاز می شود
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های ایلام گفت: طرح ویژه جابجایی مسافران نوروزی در این استان از 25 اسفند آغاز می شود.
فیض الله جوادیان اظهار داشت: در آستانه نوروز 91 و آغاز سفرهای این ایام، پیش فروش بلیت اتوبوسها به صورت حضوری از یکم اسفندماه آغاز شده است.
وی افزود: طرح جابجایی نوروز سال 91 از 25 اسفندماه آغاز شده و تا نیمه فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های ایلام از برنامه ریزی سفرهای نوروزی بر اساس ایمنی و آمادگی ناوگان خبر داد و تصریح کرد: در ایام نوروز بیش از یک هزار و 600 دستگاه وسیله نقلیه عمومی شامل اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه برای جابجایی مسافران پیش بینی شده است.
جوادیان همچنین چاپ دو هزار نسخه بروشور اطلاع رسانی و 10 هزار فرم های نظرسنجی برای توزیع در بین مسافران اتوبوسها به منظور ارزیابی عملکرد فعالان این بخش و میزان رضایت مسافران را از دیگر برنامه های این اداره کل در ایام نوروز اعلام کرد.
آمادهسازی محوطه یادمانهای دفاع مقدس ایلام برای نوروز
آمادهسازی محوطه یادمانهای دفاع مقدس ایلام در دستور کار کمیته امنیت انتظامی و راهیان نور ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان قرار دارند.
سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام اظهار داشت: اقدامات حفاظتی لازم برای تامین امنیت در پارکها، کمپها و محلهای تجمع مسافران انجام میشوند.
محمد نورالهی با بیان این که جایگاههای سوخت سیار ویژه نوروز پیشبینی شده است، افزود: آمادهسازی ترمینالها و پایانهها برای استقبال و سرویسدهی به مسافران، امداد به خودروهای حادثه دیده و بهرهگیری از اتوبوسهای شهرداریها برای جایگزین خودروهای خراب در راه مانده و انتقال مسافران به مکانهای امن و نزدیکترین شهر از برنامههای پیشبینی شده برای نوروز 91 است.
وی با اشاره به شناسایی نقاط حادثهخیز و نصب تابلوهای هشداردهنده، تصریح کرد: هماهنگیهای لازم برای رفع نواقص تابلوهای راهنمای مسیر و علائم راهنمایی و ترافیکی صورت گرفته است.
کمبود آب شهرستان ایوان تأمین می شود
استاندار ایلام گفت: با اجرای برنامه ها و پروژه های شاخص در بخش آب، کمبود آب شهرستان ایوان تأمین می شود.
اعلایی افزود: آب از مهمترین نیازهای بشر بوده و نباید نسبت به کمبود و نحوه استفاده از آن بی اهمیت بود.
وی به برنامه های مدیریت استان برای مهار آب های سطحی و استفاده بهینه از این نعمت الهی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در موضوع مهار و تخصصی سازی استفاده از منابع آبی در بخش های صنعت، کشاورزی و آب شرب، اقدامات مطلوبی در استان صورت گرفته است.
اعلایی در ادامه بیان داشت: شرکت آب و فاضلاب برای تأمین آب مورد نیاز پالایشگاه ایلام ، لازم است تمام توان خود را در جهت بررسی تخصصی مسائل و هماهنگی های لازم مد نظر داشته با شد.
300 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه فرودگاه شهدای ایلام هزینه شده است
معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: برای توسعه زیرساخت ها در فرودگاه شهدای ایلام، از سال 1384 تاکنون، اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال هزینه شده است.
احمد کرمی در نشست بررسی وضعیت پارکینگ فرودگاه شهدای ایلام، اظهار داشت: این فرودگاه از مهمترین ظرفیت های توسعه استان است و این موضوع، اهمیت رسیدگی به مسائل و مرتفع نمودن آن ها در این بخش را دو چندان ساخته است.
وی با بیان اینکه استان ایلام از پتانسیل مناسبی در بخش های زوار و دیگر مراودات تجاری و گردشگری برخوردار است، تشریح کرد: در موضوع اخذ مجوزهای لازم برای تأمین مرز هوایی فرودگاه شهدای ایلام اقدامات مطلوبی صورت گرفته است که توسعه زیرساخت ها در راستای نیل به این هدف مهم است.
کرمی ارتقا کیفی و کمی فضاهای فرودگاه را مهم عنوان کرد و گفت: با افزایش شاخص ها در بخش های کمی و کیفی فرودگاه، بسترهای لازم برای توسعه و افزایش تعداد پروازهای فرودگاه مهیا خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار ایلام ادامه داد: برنامه های توسعه پارکینگ فرودگاه در فازبندی های مشخص و مدون در دستور کار قرار گیرد تا برای اجرا و عملیاتی شدن پروژه تأمین اعتبار صورت پذیرد.
افتتاح مرحله اول یادمان شهید کشوری و شهدای میمک
میمک در هشت سال دفاع مقدس محل عملیات های بزرگی همچون عاشورا و ضربت ذوالفقار بوده است .
این منطقه محل شهادت 9 هزار شهید والامقام دوران دفاع مقدس است.
به گفته سرهنگ منتظری رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برای اجرای مرحله اول این یادمان در زمینی به وسعت 5 هکتار /یک میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
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