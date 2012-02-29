عباس اسدی، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش رسانهها در روند انتخابات با اشاره به اینکه این نقش بسیار مهم است، گفت: بدون رسانه نمیتوان انتخابات برگزار کرد و باید از رسانهها در جلب مشارکت مردمی استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای مهم برگزاری انتخابات رسانه است، افزود: در کشور ما و در میان رسانهها صدا و سیما بیشترین نقش را درانتخابات دارد. در ایران رادیو و تلویزیون خصوصی نداریم و جامعه ما جامعهای شفاهی است، به همین دلیل نیز صدا و سیما نقش پررنگتری دارد.
اسدی با بیان اینکه مردم در کشورعادت کردهاند که همه اطلاعات را به صورت آماده و بدون دردسر و نیاز به فکر بشنوند، توضیح داد: بر همین اساس اقبال مردم نسبت به خبرگزاریها و مطبوعات کمتر است که البته این امر یک آفت محسوب میشود.
این استاد ارتباطات ادامه داد: این آفت در کشور دارای یک سابقه تاریخی کهن است. مردم در ایران بیشتر در دوران شفاهی بودهاند و زمانی که وارد کهکشان گوتنبرگ هم شدهاند، رادیو و تلویزیون خیلی سریع ورود پیدا کرده و به همین دلیل مردم در کهکشان گوتنبرگ چندان دوام نیاوردهاند.
وی با تأکید بر این امر که مردم در اغلب کشورهای دنیا بر اساس تحلیلهایی که در روزنامهها منتشر میشود، نامزد مورد نظر خود را انتخاب میکنند، بیان کرد: این در حالی است که در کشور ما، مردم بر اساس ارتباطات شفاهی و دهان به دهان این انتخاب را میکنند. به همین دلیل تصمیمها به راحتی تغییر میکند وهر اظهار نظر و وعدهای از سوی یک نامزد ممکن است در رأی مردم تأثیرگذار باشد.
اسدی با اشاره به اینکه افکار عمومی در کشور متزلزل است، تصریح کرد: اگر مردم اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت مکتوب دریافت میکردند، این تزلزل در افکار ایجاد نمیشد.
وی ایجاد تغییر در روند دریافت اطلاعات مردم را فرآیندی طولانی دانست و بیان کرد: باید کودکان را به کتابخوانی عادت داد. تا زمانی که دانشجویان به جای مطالعه کتاب جزوهخوانی میکنند، نمیتوان به تغییر این روند امید چندانی داشت.
به گفته کارشناس رسانه، مردم باید به سوی مطالعه مستقل، بهروز و سنگین بروند. منظور از مطالعه نیز خواندن مطالب سرگرمکننده مانند آشپزی نیست، مردم باید بیاموزند که تحلیل بخوانند.
وی در ادامه وظیفه روزنامه را ارائه تحلیل و تفسیر دانست و تصریح کرد: این در حالی است که رادیو وتلویزیون تنها وظیفه خبررسانی را دارد، اما تا زمانی که مطبوعات نتوانند نقش خود را به درستی ایفا و تحلیلهای واقعی ارائه دهند، صدا و سیما کار تحلیل و اطلاعرسانی را به عهده میگیرد و روند تزلزل در افکار عمومی ادامه خواهد داشت.
اسدی درباره دلایل نبود نقد و تحلیل مناسب در مطبوعات گفت: مطبوعات امروز سیاستزده هستند. گرایشهای سیاسی به جناحها دارند و به همین دلیل نیز نمیتوانند تحلیلهای واقعی را ارائه دهند.
وی با تأکید بر این امر که تا زمانی که مطبوعات حرفهای نشوند، نمیتوان کار حرفهای انجام داد، ادامه داد: اکنون مطبوعات کارمندپرور شدهاند. آنها از خبرنگاران خود میخواهند که هر روز میزان ساعت مشخصی در محل روزنامه حاضر باشند و به این ترتیب آنها را مانند کارمندانی پشت میزنشین تربیت میکنند که عادت به کپی کردن اخبار در صفحات روزنامه میکنند.
استاد ارتباطات دانشگاه علامه تأکید کرد: تا زمانی که این اتفاق نیافتد وضعیت رسانه کشور و سطح آگاهی مردم به همین شکل خواهد بود.
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