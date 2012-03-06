چطور جوش صورت آدم می کشد؟

مجله مهر: ملیسا مارتین، از 14سالگی به آکنه شدیدی مبتلا شد که صورت و بدن او را پر از جوش های ریز و درشت کرده بود. او درمان های زیادی را امتحان کرد که آخرین درمان، یعنی مصرف قرص راکوتان به خوبی روی او جواب داد. قرص راکوتان یکی از پرفروش ترین های بازار دارویی است اما کمتر کسی از اثرات جانبی این قرص و افسردگی و میل به خودکشی ناشی از مصرف آن اطلاع دارد.

ملیسا مدتی طولانی تحت درمان با راکوتان قرار گرفت و در این مدت یک بار به خاطر افسردگی و افکار خودکشی بستری شد و دو نوبت دیگر، تحت درمان های اورژانس روانپزشکی قرار گرفت. او در سال 2009 یک اقدام ناموفق خودکشی داشت و در نهایت این تصمیم را در 18 سالگی عملی کرد. جسد او هفت ماه بعد، در آوریل 2010 در یکی از پارک های ساسیکس انگلستان پیدا شد و بعد از حدود دو سال، دادگاه بالاخره اعلام کرد که مرگ ملیسا خودکشی بوده که به علت آکنه اتفاق افتاده است.

سندرومی که جدی گرفته نمی شود

خودکشی به خاطر جوش صورت بیشتر یک بهانه خنده دار به نظر می رسد، اما واقعیت این است که در دنیا روانشناسی نوجوانان، اختلال نسبتا رایجی به حساب می آید که اگرچه همیشه به پای عمل نمی رسد اما اغلب به صورت افکار خودکشی در میان نوجوانان به چشم می خورد.

درمان‌های دارویی که برای این جوش ها به کار برده می شود هم مزید بر علت هستند. این داروها زمینه های افسردگی را در فرد تقویت کرده و در صورت مصرف طولانی مدت منجر به افسردگی حاد همراه با افکار خودکشی می شوند. این داروها معمولا از خانواده «ایزوتری تینوئین» هستند که با نام‌های تجاری روآکیوتان، آکیوتان، آمنستین، کلاراویس، یا دکیوتان به فروش می رسند.

پسرها آسیب پذیرترند

اما پژوهش ها نشان می دهد که حتی اگر اثرات جانبی داروها هم وجود نداشت، باز نوجوانان مبتلا به آکنه تمایل به خودکشی بیشتری نسبت همسالان خود دارند.

در پژوهشی که دکتر جان آندرس هالورسن روی 3 هزار و 775 نوجوان بین 18 تا 19 سال انجام داد، مشخص شد که این نوجوانان حتی بعد از قطع مصرف دارو هم افکار خودکشی داشتند. این پژوهش نشان داد که تقریبا پسران دچار آکنه شدید تا 3 برابر و دختران تا 2 برابر بیش‌ از دیگران ممکن است به فکر خودکشی بیفتند.

مشکلات اجتماعی مبتلایان به آکنه شدید بیشتر از دیگران است و همین مساله روابط بین فردی، اعتماد به نفس و احساس رضایت از زندگی را در آنها پایین می آورد.