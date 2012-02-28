به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت با اشاره به جدی شدن رقابت ها در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ انشاءالله در این دوره از رقابت ها ما بتوانیم ایده های یک رقابت اخلاقی را برای انتخابات بعد بنا کنیم.

وی ادامه داد: بی تردید رقابت های این دوره در سایه رفاقت صورت خواهد گرفت و دغدغه های اضلاع رقابت، تعمیق گفتمان پیشرفت ،‌خدمت و بسط عدالت در جامعه اسلامی خواهد بود.

حبیبی با اشاره به سوگند نمایندگی تصریح کرد: نماینده ای که می خواهد در مجلس پاسدار حریم اسلام و دستاوردهای انقلاب باشد و مبانی جمهوری اسلامی را نگهبانی نماید، باید در رقابت های انتخاباتی این استعداد را از خود نشان دهد، لذا باید رفتار او نمادی از دینداری، پایبندی به اخلاق اسلامی و نیز تقوای سیاسی باشد.

وی اضافه کرد: ‌ما هنر و شجاعت خود را باید در مقابله با دشمن و ترفندهای استکبار جهانی نشان دهیم و در حوزه سیاست ورزی از تقابل نخبگان بپرهیزیم و در رقابت انتخاباتی با روش سالم خود و جمع های خود را تبلیغ کرده و از هر گونه تخریب خودداری کنیم.

حبیبی تصریح کرد:‌ اصولگرایان هنر اجماع سازی خود را در دستیابی به وحدت و همگرایی با هدایت های روحانیت نشان دادند. فهرست جبهه متحد اصولگرایان محصول خرد جمعی طیف عظیمی از اصولگرایان است. این طیف مورد حمایت جامعتین هستند و ما افتخار می کنیم که در جبهه متحد اصولگرایان هستیم.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به توطئه های دشمن بیان داشت:‌ دشمن راهبرد تحریم انتخابات را در دستور دارد و عده ای غافل در داخل با این راهبرد همگرایی می کنند، علت حضور پررنگ روحانیت در این انتخابات، مقابله با راهبرد دشمن است.

حبیبی در ادامه تاکید کرد:‌ دشمن می خواهد با تحریم انتخابات و بی رونق کردن صندوق های رای، تهدید را علیه مردم و انقلاب عملیاتی کند لذا حضور در انتخابات و پای صندوق های رای مصون سازی امنیت و نظام سیاسی کشور است.



وی به سوزاندن قرآن در پایگاه نظامی بگرام توسط نظامیان آمریکایی اشاره کرد و اظهار داشت:‌ ما در برابر دشمنی قرار داریم که هیچ حدی رادر خصومت ورزی رعایت نمی کند. به قرآن در یک کشور اسلامی اهانت می کنند بعد مردم معترض را به گلوله می بندند و اسم آن را می گذارند دموکراسی سازی در جهان سوم و دفاع از حقوق بشر.



حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد همه پرسی قانون اساسی در سوریه تصریح کرد:‌ بشار اسد موفق شده است اصلاحات در سوریه را مدیریت کند و از مداخله آمریکا و رژیم صهیونیستی درامور سیاسی کشورش جلوگیری نماید.



وی با اشاره به رای گسترده مردم سوریه به اصلاح قانون اساسی خاطر نشان کرد:‌ رای 4/89 درصدی مردم در سوریه به اصلاح قانون اساسی نشان داد اصلاحات آمریکایی را قبول ندارند. این رای علیه تروریسم و براندازی نظام سوریه از طریق دخالت بیگانه بود.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست ضد سوری در تونس را یک توطئه علیه ملت سوریه دانست و افزود: ‌برخی کشور های عربی که حتی یک انتخابات آزاد در کشورشان را تجربه نکردند، دم از دموکراسی در سوریه می زنند، اگر صادق هستند اصلاحات را در کشورشان مثل سوریه آغاز کنند و انتخابات حکومت را به مردم بسپارند.

